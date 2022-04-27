***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.006.782 0
Net Dönem Karı (Zararı)
35.646.442
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.467.806 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.943.514
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-701.835
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-31.822.457
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-57.128.657 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
58.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-57.187.449
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-56.950.021 0
Alınan Faiz
12 2.943.239
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.848.439 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
56.850.907
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.468
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.841.657 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
701.835
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.543.492 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 3.543.492
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 3.543.767
Finansal Varlıklar
10 89.009.906
TOPLAM VARLIKLAR
92.553.673
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 58.792
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
58.792
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11 92.494.881
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
35.646.442
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
56.850.907
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.468
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 92.494.881
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.943.239
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 477.638
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 31.822.457
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
701.835
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35.945.169
Yönetim Ücretleri
8 -207.027
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -58.435
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -12.157
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -10.315
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.777
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-298.727
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.646.442
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.646.442
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 35.646.442
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024470
BIST