***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.006.782 0Net Dönem Karı (Zararı)35.646.442NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-35.467.806 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.943.514Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-701.835Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-31.822.457İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-57.128.657 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler58.792İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-57.187.449FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-56.950.021 0Alınan Faiz12 2.943.239FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.848.439 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit56.850.907Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-2.468YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.841.657 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi701.835NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.543.492 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 3.543.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 3.543.767Finansal Varlıklar10 89.009.906TOPLAM VARLIKLAR92.553.673YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 58.792TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)58.792TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11 92.494.881Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)35.646.442Katılma Payı İhraç Tutarı (+)56.850.907Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.468TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 92.494.881Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 2.943.239Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 477.638Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 31.822.457Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri701.835ESAS FAALİYET GELİRLERİ35.945.169Yönetim Ücretleri8 -207.027Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -58.435MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -12.157Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -10.315Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.016Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8.777ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-298.727ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.646.442NET DÖNEM KARI (ZARARI)35.646.442DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11 35.646.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024470BIST