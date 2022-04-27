***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.807.983 19.545.256Net Dönem Karı (Zararı)53.507.039 19.881.849NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-54.337.721 -18.546.428Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.597.929 -3.929.065Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-29.124.605 14.694Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-20.615.187 -14.632.057İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-20.576.386 14.281.928Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.428.244 1.481.191İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.148.142 12.800.737FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-21.407.068 15.617.349Alınan Faiz12 4.599.085 3.927.907FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.230.027 -15.714.053Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit76.382.890 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-92.612.917 -15.714.053YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.038.010 3.831.203Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi29.124.605 -14.694NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.913.405 3.816.509DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.207.859 391.350DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 294.454 4.207.859Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 294.565 4.209.125Finansal Varlıklar10 115.344.527 75.581.199TOPLAM VARLIKLAR115.639.092 79.790.324YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 134.174 1.562.418TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)134.174 1.562.418TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)115.504.918 78.227.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 78.227.906 74.060.110Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)53.507.039 19.881.849Katılma Payı İhraç Tutarı (+)76.382.890 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-92.612.917 -15.714.053TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 115.504.918 78.227.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.599.085 3.927.907Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 149.363 3.582.407Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 20.615.187 14.632.057Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 29.124.605 -14.694Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 62.514 235.287ESAS FAALİYET GELİRLERİ54.550.754 22.362.964Yönetim Ücretleri8 -915.160 -903.889Saklama Ücretleri8 -77.358 -61.020Denetim Ücretleri8 -12.025 -10.443Kurul Ücretleri8 -18.266 -16.385Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.816 -5.898Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -18.090 -1.483.480ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.043.715 -2.481.115ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)53.507.039 19.881.849NET DÖNEM KARI (ZARARI)53.507.039 19.881.849DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)53.507.039 19.881.849http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024475BIST