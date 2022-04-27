***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:54
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.807.983 19.545.256
Net Dönem Karı (Zararı)
53.507.039 19.881.849
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-54.337.721 -18.546.428
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.597.929 -3.929.065
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-29.124.605 14.694
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.615.187 -14.632.057
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.576.386 14.281.928
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.428.244 1.481.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.148.142 12.800.737
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.407.068 15.617.349
Alınan Faiz
12 4.599.085 3.927.907
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.230.027 -15.714.053
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
76.382.890 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-92.612.917 -15.714.053
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.038.010 3.831.203
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.124.605 -14.694
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.913.405 3.816.509
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.207.859 391.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 294.454 4.207.859
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 294.565 4.209.125
Finansal Varlıklar
10 115.344.527 75.581.199
TOPLAM VARLIKLAR
115.639.092 79.790.324
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 134.174 1.562.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
134.174 1.562.418
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
115.504.918 78.227.906
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 78.227.906 74.060.110
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
53.507.039 19.881.849
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
76.382.890 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-92.612.917 -15.714.053
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 115.504.918 78.227.906
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.599.085 3.927.907
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 149.363 3.582.407
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 20.615.187 14.632.057
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 29.124.605 -14.694
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 62.514 235.287
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
54.550.754 22.362.964
Yönetim Ücretleri
8 -915.160 -903.889
Saklama Ücretleri
8 -77.358 -61.020
Denetim Ücretleri
8 -12.025 -10.443
Kurul Ücretleri
8 -18.266 -16.385
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.816 -5.898
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -18.090 -1.483.480
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.043.715 -2.481.115
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.507.039 19.881.849
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
53.507.039 19.881.849
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
53.507.039 19.881.849
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024475
BIST