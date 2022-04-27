***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.658.594 0Net Dönem Karı (Zararı)6.888.043NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-15.032.100 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -9.676.167Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-160.785Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.195.148İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-45.019.294 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler30.759İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-45.050.053FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-53.163.351 0Alınan Temettü12 10.195Alınan Faiz12 3.494.562FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.070.960 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit50.070.960YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)412.366 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi160.785NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)573.151 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 573.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 573.766Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 6.170.795Ters Repo Alacakları5 1.000.390Finansal Varlıklar10 49.244.811TOPLAM VARLIKLAR56.989.762YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 30.759TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)30.759TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)56.959.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.888.043Katılma Payı İhraç Tutarı (+)50.070.960TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 56.959.003 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.494.562Temettü Gelirleri12 10.195Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -1.744.981Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.195.148Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri160.785ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.115.709Yönetim Ücretleri8 -81.291Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -52.803MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -12.037Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -8.262Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -53.804Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -19.469ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-227.666ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.888.043NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.888.043DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.888.043http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024478BIST