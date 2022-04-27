***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:55
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.658.594 0
Net Dönem Karı (Zararı)
6.888.043
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.032.100 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -9.676.167
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-160.785
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.195.148
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.019.294 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
30.759
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.050.053
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-53.163.351 0
Alınan Temettü
12 10.195
Alınan Faiz
12 3.494.562
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.070.960 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
50.070.960
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
412.366 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
160.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
573.151 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 573.151
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 573.766
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 6.170.795
Ters Repo Alacakları
5 1.000.390
Finansal Varlıklar
10 49.244.811
TOPLAM VARLIKLAR
56.989.762
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 30.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.759
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
56.959.003
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.888.043
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
50.070.960
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 56.959.003 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.494.562
Temettü Gelirleri
12 10.195
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.744.981
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.195.148
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
160.785
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.115.709
Yönetim Ücretleri
8 -81.291
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -52.803
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -12.037
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -8.262
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -53.804
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -19.469
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-227.666
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.888.043
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.888.043
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.888.043
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024478
BIST