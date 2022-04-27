***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI119.808.325 -6.135.368Net Dönem Karı (Zararı)117.233.312 60.585.740NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-55.470.416 -33.699.723Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -8.980.182 -3.635.232Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-46.490.234 -30.064.491İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER49.698.999 -36.134.926Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.934.734 -2.934.734Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.558.358 3.640.289İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler50.322.623 -36.840.481FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR111.461.895 -9.248.909Alınan Temettü12 7.598.000 2.652.704Alınan Faiz748.430 460.837FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.252 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-11.252 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)119.797.073 -6.135.368NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)119.797.073 -6.135.368DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ-9.930 6.125.438DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 119.787.143 -9.930Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 119.978.068 25.365Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 3.057.326 2.579.204Ters Repo Alacakları5 0 72.035.284Takas Alacakları6 0 2.934.734Finansal Varlıklar10 232.851.138 164.648.243Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR355.886.532 242.222.830YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 0 3.616.250Diğer Borçlar6 161.900 104.008TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)161.900 3.720.258TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)355.724.632 238.502.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)238.502.572 177.916.832Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)117.233.312 60.585.740Katılma Payı İade Tutarı (-)-11.252TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 355.724.632 238.502.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 748.430 460.837Temettü Gelirleri12 7.598.000 2.652.704Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 63.933.229 28.522.475Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 46.490.234 30.064.491ESAS FAALİYET GELİRLERİ118.769.893 61.700.507Yönetim Ücretleri8 -1.121.347 -738.652Saklama Ücretleri8 -68.897 -55.948Denetim Ücretleri8 -12.026 -10.386Kurul Ücretleri8 -57.606 -37.913Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -261.882 -260.742Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -14.823 -11.126ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.536.581 -1.114.767ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)117.233.312 60.585.740NET DÖNEM KARI (ZARARI)117.233.312 60.585.740DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)117.233.312 60.585.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024479BIST