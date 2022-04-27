***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 18:57
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.808.325 -6.135.368
Net Dönem Karı (Zararı)
117.233.312 60.585.740
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-55.470.416 -33.699.723
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.980.182 -3.635.232
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-46.490.234 -30.064.491
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
49.698.999 -36.134.926
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.934.734 -2.934.734
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.558.358 3.640.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
50.322.623 -36.840.481
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
111.461.895 -9.248.909
Alınan Temettü
12 7.598.000 2.652.704
Alınan Faiz
748.430 460.837
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.252 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-11.252 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.797.073 -6.135.368
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.797.073 -6.135.368
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
-9.930 6.125.438
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 119.787.143 -9.930
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 119.978.068 25.365
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 3.057.326 2.579.204
Ters Repo Alacakları
5 0 72.035.284
Takas Alacakları
6 0 2.934.734
Finansal Varlıklar
10 232.851.138 164.648.243
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
355.886.532 242.222.830
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 3.616.250
Diğer Borçlar
6 161.900 104.008
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
161.900 3.720.258
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
355.724.632 238.502.572
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
238.502.572 177.916.832
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
117.233.312 60.585.740
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-11.252
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 355.724.632 238.502.572
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 748.430 460.837
Temettü Gelirleri
12 7.598.000 2.652.704
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 63.933.229 28.522.475
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 46.490.234 30.064.491
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
118.769.893 61.700.507
Yönetim Ücretleri
8 -1.121.347 -738.652
Saklama Ücretleri
8 -68.897 -55.948
Denetim Ücretleri
8 -12.026 -10.386
Kurul Ücretleri
8 -57.606 -37.913
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -261.882 -260.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.823 -11.126
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.536.581 -1.114.767
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
117.233.312 60.585.740
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
117.233.312 60.585.740
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
117.233.312 60.585.740
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024479
BIST