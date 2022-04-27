***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 19:05
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-157.167.004 4.671.783
Net Dönem Karı (Zararı)
30.309.909 2.036.902
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-64.080.839 -3.971.037
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -22.636.672 -1.748.057
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.548.113 12.687
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-34.896.054 -2.235.667
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-128.190.102 6.298.062
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.292.011 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.020.953 -3.627.807
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-142.919.044 9.925.869
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-161.961.032 4.363.927
Alınan Temettü
152.590 0
Alınan Faiz
4.641.438 307.856
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
234.114.999 -1.978.567
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
239.813.463 128.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.698.464 -2.107.566
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.947.995 2.693.216
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.548.113 -12.687
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.496.108 2.680.529
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 2.964.106 283.577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 86.460.214 2.964.106
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 87.645.763 2.965.565
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
18 18.100.959 1.442.405
Takas Alacakları
2.292.011
Finansal Varlıklar
10 185.243.475 7.428.377
TOPLAM VARLIKLAR
293.282.208 11.836.347
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 16.673.440
Diğer Borçlar
6 377.413 29.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.050.853 29.900
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
276.231.355 11.806.447
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 11.806.447 11.748.112
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
30.309.909 2.036.902
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
239.813.463 128.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.698.464 -2.107.566
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 276.231.355 11.806.447
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
4.641.438 307.856
Temettü Gelirleri
152.590
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -13.548.855 -138.605
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 34.896.054 2.235.667
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
6.548.113 -12.687
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
32.689.340 2.392.231
Yönetim Ücretleri
8 -1.640.296 -155.042
Saklama Ücretleri
8 -130.604 -51.673
Denetim Ücretleri
8 -12.024 -10.432
Kurul Ücretleri
8 -28.671 -2.124
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -503.719 -122.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -64.117 -13.234
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.379.431 -355.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.309.909 2.036.902
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.309.909 2.036.902
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
30.309.909 2.036.902
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024484
BIST