***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-157.167.004 4.671.783Net Dönem Karı (Zararı)30.309.909 2.036.902NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-64.080.839 -3.971.037Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -22.636.672 -1.748.057Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-6.548.113 12.687Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-34.896.054 -2.235.667İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-128.190.102 6.298.062Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.292.011 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler17.020.953 -3.627.807İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-142.919.044 9.925.869FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-161.961.032 4.363.927Alınan Temettü152.590 0Alınan Faiz4.641.438 307.856FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI234.114.999 -1.978.567Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit239.813.463 128.999Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-5.698.464 -2.107.566YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.947.995 2.693.216Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.548.113 -12.687NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.496.108 2.680.529DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 2.964.106 283.577DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 86.460.214 2.964.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 87.645.763 2.965.565Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri18 18.100.959 1.442.405Takas Alacakları2.292.011Finansal Varlıklar10 185.243.475 7.428.377TOPLAM VARLIKLAR293.282.208 11.836.347YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 16.673.440Diğer Borçlar6 377.413 29.900TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.050.853 29.900TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)276.231.355 11.806.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 11.806.447 11.748.112Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)30.309.909 2.036.902Katılma Payı İhraç Tutarı (+)239.813.463 128.999Katılma Payı İade Tutarı (-)-5.698.464 -2.107.566TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 276.231.355 11.806.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri4.641.438 307.856Temettü Gelirleri152.590Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -13.548.855 -138.605Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 34.896.054 2.235.667Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri6.548.113 -12.687ESAS FAALİYET GELİRLERİ32.689.340 2.392.231Yönetim Ücretleri8 -1.640.296 -155.042Saklama Ücretleri8 -130.604 -51.673Denetim Ücretleri8 -12.024 -10.432Kurul Ücretleri8 -28.671 -2.124Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -503.719 -122.824Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -64.117 -13.234ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.379.431 -355.329ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.309.909 2.036.902NET DÖNEM KARI (ZARARI)30.309.909 2.036.902DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)30.309.909 2.036.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024484BIST