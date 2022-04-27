***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 19:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.610.562 0
Net Dönem Karı (Zararı)
19.085.468
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.199.292
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -65
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-116.237
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.082.990
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-63.496.738
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
79.495
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-63.576.233
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-63.610.562
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.680.596
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
63.680.596
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.034 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
116.237
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.271 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 186.271
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 186.336
Finansal Varlıklar
10 82.659.223
TOPLAM VARLIKLAR
82.845.559
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 79.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
79.495
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
82.766.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.085.468
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
63.680.596
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 82.766.064 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.592
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 19.082.990
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
116.237
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.202.819
Yönetim Ücretleri
8 -89.012
Saklama Ücretleri
8 -12.928
Denetim Ücretleri
8 -10.313
Kurul Ücretleri
8 -2.294
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -142
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.662
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-117.351
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.085.468
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.085.468
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.085.468
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024485
BIST