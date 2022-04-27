***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.610.562 0Net Dönem Karı (Zararı)19.085.468NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.199.292Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -65Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-116.237Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-19.082.990İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-63.496.738Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler79.495İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-63.576.233FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-63.610.562FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI63.680.596Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit63.680.596YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)70.034 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi116.237NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)186.271 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 186.271Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 186.336Finansal Varlıklar10 82.659.223TOPLAM VARLIKLAR82.845.559YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 79.495TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)79.495TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)82.766.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19.085.468Katılma Payı İhraç Tutarı (+)63.680.596TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 82.766.064 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.592Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 19.082.990Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri116.237ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.202.819Yönetim Ücretleri8 -89.012Saklama Ücretleri8 -12.928Denetim Ücretleri8 -10.313Kurul Ücretleri8 -2.294Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -142Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -2.662ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-117.351ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.085.468NET DÖNEM KARI (ZARARI)19.085.468DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19.085.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024485BIST