***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.510.993 0Net Dönem Karı (Zararı)-1.602.726NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER255.770 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -96.721Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler352.491İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-33.259.420 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-263.047Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler863.889İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-33.860.262FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-34.606.376 0Alınan Temettü12 95.383Alınan FaizFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.012.956 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit69.512.851Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-34.499.895YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)501.963 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)501.963 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 501.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 503.301Ters Repo Alacakları3.001.150Takas Alacakları6 256.342Diğer Alacaklar6.705Finansal Varlıklar10 30.506.621TOPLAM VARLIKLAR34.274.119YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 385.109Diğer Borçlar6 478.780TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)863.889TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)33.410.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-1.602.726Katılma Payı İhraç Tutarı (+)69.512.851Katılma Payı İade Tutarı (-)-34.499.895TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 33.410.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri12 95.383Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -760.184Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -352.491Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 12.053ESAS FAALİYET GELİRLERİ-1.005.239 0Yönetim Ücretleri8 -507.614Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -25.911MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -12.037Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -3.664Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -41.318Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -6.943ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-597.487 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.602.726 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.602.726 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-1.602.726 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024491BIST