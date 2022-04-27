***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2022 19:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.510.993 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.602.726
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
255.770 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -96.721
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
352.491
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-33.259.420 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-263.047
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
863.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-33.860.262
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-34.606.376 0
Alınan Temettü
12 95.383
Alınan Faiz
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.012.956 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
69.512.851
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-34.499.895
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
501.963 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
501.963 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 501.963
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 503.301
Ters Repo Alacakları
3.001.150
Takas Alacakları
6 256.342
Diğer Alacaklar
6.705
Finansal Varlıklar
10 30.506.621
TOPLAM VARLIKLAR
34.274.119
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 385.109
Diğer Borçlar
6 478.780
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
863.889
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
33.410.230
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.602.726
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
69.512.851
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-34.499.895
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 33.410.230
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
12 95.383
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -760.184
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -352.491
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 12.053
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.005.239 0
Yönetim Ücretleri
8 -507.614
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -25.911
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -12.037
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -3.664
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -41.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -6.943
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-597.487 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.602.726 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.602.726 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.602.726 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024491
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