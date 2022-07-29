***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-39.551Net Dönem Karı (Zararı)-164.838NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER9.446Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler9.446İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER115.841Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler125.287İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.446FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-39.551FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI125.532.210Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 125.532.210YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)125.492.659NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)125.492.659DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 125.492.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 125.492.659Teminata Verilen Nakit ve Nakit BenzerleriTers Repo AlacaklarıTakas AlacaklarıDiğer AlacaklarFinansal VarlıklarTeminata Verilen Finansal VarlıklarDiğer VarlıklarTOPLAM VARLIKLAR125.492.659YÜKÜMLÜLÜKLERRepo BorçlarıTakas BorçlarıKredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar6 125.287TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)125.287TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)125.367.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-164.838Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 125.532.210TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)125.367.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz GelirleriTemettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 312.936Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 9.446Net Yabancı Para Çevrim Farkı GelirleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1.245.916ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.568.298Yönetim Ücretleri8 -110.689Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -12.811MKK Ücretleri8 -1.019Denetim Ücretleri8 -2.944Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -2.066Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.353.324Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -250.283ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.733.136ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-164.838NET DÖNEM KARI (ZARARI)-164.838DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-164.838http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049461BIST