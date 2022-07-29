***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 18:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.551
Net Dönem Karı (Zararı)
-164.838
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.446
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.446
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
115.841
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
125.287
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.446
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-39.551
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
125.532.210
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 125.532.210
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.492.659
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.492.659
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 125.492.659
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 125.492.659
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
Diğer Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
125.492.659
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0
Takas Borçları
0
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
6 125.287
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
125.287
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
125.367.372
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-164.838
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 125.532.210
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
125.367.372
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
0
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 312.936
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 9.446
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.245.916
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.568.298
Yönetim Ücretleri
8 -110.689
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -12.811
MKK Ücretleri
8 -1.019
Denetim Ücretleri
8 -2.944
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -2.066
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.353.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -250.283
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.733.136
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-164.838
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-164.838
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-164.838
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049461
BIST