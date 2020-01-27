***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/10/2019AçıklamalarYapı Kredi portföy Yönetimi A.Ş. Aralık 2019 Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814662BIST