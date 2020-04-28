***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.04.2020 11:06
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/01/2020
Açıklamalar
Yapi Kredi Portföy - Faaliyet Raporu - Mart 2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840630
BIST
12:26101.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 291,81
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
12:266,9923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
12:267,6102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0459
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6102
En Düşük
7,5499
12:26384,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,62
|Açılış
|: 384,66
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|45.353.036
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.454.200
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|505.454
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.631.133
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|KNFRT
|11,28
|16.730.122
|% -6,31
|
|SMART
|9,84
|23.486.097
|% -5,20
|
|LINK
|28,92
|5.929.345
|% -5,18
|
|DITAS
|15,83
|1.389.823
|% -4,98
|
|ECILC
|5,34
|533.689.273
|% 4,50
|
|GARAN
|8,43
|472.367.966
|% 0,84
|
|THYAO
|10,80
|366.382.828
|% -0,18
|
|ASELS
|27,38
|305.870.814
|% -0,36
|
|MPARK
|16,24
|237.502.302
|% 9,58
|
|ECILC
|5,34
|533.689.273
|% 4,50
|
|YKBNK
|2,13
|149.330.881
|% 0,47
|
|GARAN
|8,43
|472.367.966
|% 0,84
|
|TSKB
|1,07
|58.475.504
|% 0,94
|
|AVOD
|2,37
|112.238.348
|% 3,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7017
|8,7454
|% 0,51
|
|Frank
|7,1396
|7,1826
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8554
|1,8647
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-2,37
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.513
|-12,50
|
|Tam
|2.520
|2.574
|-12,90
|
|Yarım
|1.228
|1.258
|-6,30
|
|Çeyrek
|616
|629
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|22,66
|22,66
|-0,41
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 27 kaybederek (% -0.06 ) 94, 884
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, ETILR, EGCYO, TKURU, VANGD, TACTR, ARTI, RODRG, EKIZ, HALKS
-
12:29
KRONT, NIBAS, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:29
KERVT, TDGYO, YBTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında