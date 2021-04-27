***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.04.2021 15:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/01/2021
Açıklamalar
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931300
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,00
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:058,2278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0429
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:059,9456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0626
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:05470,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,57
|Açılış
|: 470,17
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|6,27
|85.907.952
|% 10,00
|
|AVOD
|7,82
|74.888.604
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|1.111.368
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|377.049
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|401.418
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.060.972
|% -10,00
|
|DESA
|16,84
|30.529.485
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.458.273
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.682.138
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|651.214
|% -9,91
|
|SASA
|36,68
|1.489.873.549
|% 5,31
|
|EREGL
|19,45
|1.389.435.956
|% 0,67
|
|THYAO
|11,93
|1.150.732.918
|% 1,71
|
|GARAN
|7,12
|931.850.718
|% -0,28
|
|GWIND
|5,25
|824.951.413
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,08
|348.043.496
|% -0,95
|
|GWIND
|5,25
|824.951.413
|% -6,58
|
|GARAN
|7,12
|931.850.718
|% -0,28
|
|TSKB
|1,20
|139.292.829
|% -1,64
|
|PETKM
|6,52
|672.956.835
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2240
|8,2278
|% -0,52
|
|Euro
|9,9350
|9,9456
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,3897
|11,4468
|% -0,65
|
|Frank
|8,9560
|9,0099
|% -0,60
|
|Riyal
|2,1830
|2,1939
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|0,40
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,44
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,47
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Seans Raporu
18:05
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