***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/04/2021AçıklamalarYAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.01.01.2021-30.06.2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952055BIST