***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
25.04.2022 18:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/01/2022
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
01.01.2022-31.03.2022 Dönemi Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023556
BIST
10:302.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 24,22
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.507
En Düşük
2.498
10:3014,7931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0254
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,8004
En Düşük
14,7663
10:3015,8400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0900
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8800
En Düşük
15,8400
10:30902,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,92
|Açılış
|: 902,86
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:29
|ACSEL
|43,12
|25.076.672
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,34
|22.505.894
|% 9,86
|
|DAGI
|4,29
|44.667.500
|% 8,33
|
|EUHOL
|2,83
|2.047.683
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|5,99
|7.412.280
|% -5,67
|
|ATLAS
|1,36
|941.777
|% -3,55
|
|KGYO
|4,97
|10.107.814
|% -3,12
|
|THYAO
|40,84
|1.183.805.960
|% 3,13
|
|KRDMD
|15,50
|703.303.706
|% 2,92
|
|TUPRS
|254,40
|533.096.524
|% -1,93
|
|KONTR
|158,10
|423.992.287
|% 1,41
|
|SISE
|18,11
|418.421.946
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,79
|166.526.670
|% 1,09
|
|ODAS
|2,50
|134.606.603
|% 0,81
|
|KRDMD
|15,50
|703.303.706
|% 2,92
|
|YKBNK
|5,18
|233.076.955
|% 0,97
|
|THYAO
|40,84
|1.183.805.960
|% 3,13
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7814
|14,7922
|% 0,17
|
|Euro
|15,7977
|15,8044
|% -0,19
|
|Sterlin
|18,7484
|18,8424
|% -0,14
|
|Frank
|15,3461
|15,4385
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9296
|3,9493
|% 0,03
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|0,73
|
|Altın Gr.
|902
|903
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,00
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,12
|