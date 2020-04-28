***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar KonHesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.349.443 2.208.186 -904.876 -904.876 -904.876 9.421.544 17.209.050 35.688.560 65.971.907 65.971.907Transferler2.898.412 32.790.148 -35.688.560 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)39.482 39.482 39.482 8.501.147 8.540.629 8.540.629Dönem Karı (Zararı)8.501.147 8.501.147 8.501.147Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)39.482 39.482 39.482 39.482 39.482Sermaye Arttırımı13 2.650.557 -2.650.557 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları13 -32.000.000 -32.000.000 -32.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -865.394 0 -865.394 0 0 0 0 0 -865.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.319.956 0 0 0 15.348.641 8.501.147 0 42.512.536 42.512.536Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 -1.198.817 -1.198.817 -1.198.817 12.319.956 15.348.641 47.180.564 80.858.530 80.858.530Transferler7.180.564 40.000.000 -47.180.564 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)649 649 649 17.425.752 17.426.401 17.426.401Dönem Karı (Zararı)17.425.752 17.425.752 17.425.752Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)649 649 649 649 649Sermaye ArttırımıKar Payları13 -40.000.000 -40.000.000 -40.000.000Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 -1.198.168 -1.198.168 -1.198.168 19.500.520 15.348.641 17.425.752 58.284.931 58.284.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.621.959 5.586.039Dönem Karı (Zararı)17.425.752 8.501.147Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.425.752 8.501.147Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.012.233 257.064Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 8 289.040 145.630Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.969.314 1.519.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.001.965 1.755.281Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-32.651 -235.830Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.226.874 -3.872.508Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.246.903 -3.872.508Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20.029 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.980.753 2.464.491İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.737.209 5.738.931Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.186.343 3.545.103İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.937.260 2.813.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-750.917 731.311Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-242.308 -134.820Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.354.685 733.593İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)702.252 -106.482İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)652.433 840.075Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-561.511 1.595.055İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-561.511 1.595.055Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.175.194 14.497.142Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.869.690 -5.420.482Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.681.200 -3.490.621Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.345 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.075.488 3.315.320Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-175.684 -1.003.597Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -175.684 -816.352Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -187.245Alınan Faiz2.251.172 4.318.917FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.213.060 -32.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -213.060 0Ödenen Temettüler13, 20 -40.000.000 -32.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.515.613 -23.098.641NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.515.613 -23.098.641DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 79.698.989 66.647.151DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 57.183.376 43.548.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 57.233.837 79.721.305Ticari Alacaklar5 11.624.986 14.811.329İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 10.808.733 14.745.993İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar816.253 65.336Peşin Ödenmiş Giderler12 747.414 505.106İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20 271.539 176.812İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler475.875 328.294ARA TOPLAM69.606.237 95.037.740TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR69.606.237 95.037.740DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 521.284 386.680Kullanım Hakkı Varlıkları7 605.479 852.252Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 479.006 525.140Ertelenmiş Vergi Varlığı18 625.045 524.609TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.230.814 2.288.681TOPLAM VARLIKLAR71.837.051 97.326.421KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 611.691 852.252İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20 611.691 852.252Kiralama İşlemlerinden Borçlar611.691 852.252Ticari Borçlar5 2.540.856 1.186.171İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 1.466.856 764.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.074.000 421.567Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 4.695.913 4.295.740Kısa Vadeli Karşılıklar10 2.310.742 6.110.116Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.310.742 6.110.116Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.275.175 1.836.686İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.275.175 1.836.686ARA TOPLAM11.434.377 14.280.965TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.434.377 14.280.965UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 2.117.743 2.186.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.117.743 2.186.926TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.117.743 2.186.926TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.552.120 16.467.891ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.284.931 80.858.530Ödenmiş Sermaye13 5.000.000 5.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 2.208.186 2.208.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -1.198.168 -1.198.817Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.198.168 -1.198.817Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.198.168 -1.198.817Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 19.500.520 12.319.956Yasal Yedekler19.500.520 12.319.956Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 15.348.641 15.348.641Net Dönem Karı veya Zararı17.425.752 47.180.564TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.284.931 80.858.530TOPLAM KAYNAKLAR71.837.051 97.326.421Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 30.837.908 17.577.597Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 -1.133.101 -1.770.078FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.704.807 15.807.519BRÜT KAR (ZARAR)29.704.807 15.807.519Genel Yönetim Giderleri15 -9.391.046 -8.842.853Pazarlama Giderleri15 -174.888 -148.336ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.138.873 6.816.330FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.138.873 6.816.330Finansman Gelirleri16 2.287.661 4.182.298Finansman Giderleri17 -20.029 -32.990SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.406.505 10.965.638Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.980.753 -2.464.491Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -5.081.372 -2.576.469Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 100.619 111.978SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.425.752 8.501.147DÖNEM KARI (ZARARI)17.425.752 8.501.147Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.425.752 8.501.147Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar649 39.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 832 50.618Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-183 -11.136Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi18 -183 -11.136Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)649 39.482TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.426.401 8.540.629Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.426.401 8.540.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840626BIST