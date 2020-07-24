***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.349.443 2.208.186 -904.876 -904.876 -904.876 9.421.544 17.209.050 35.688.560 65.971.907 65.971.907Transferler2.898.412 32.790.148 -35.688.560 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-27.748 -27.748 -27.748 16.881.378 16.881.630 16.881.630Dönem Karı (Zararı)16.881.378 16.881.378 16.881.378Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-27.748 -27.748 -27.748 -27.748 -27.748Sermaye Arttırımı13 2.650.557 -2.650.557 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları13 -32.000.000 -32.000.000 -32.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -932.624 0 -932.624 0 0 0 0 0 -932.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.319.956 0 0 0 15.348.641 16.881.378 0 50.825.537 50.825.537Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 2.208.186 -1.198.817 -1.198.817 -1.198.817 12.319.956 15.348.641 47.180.564 80.858.530 80.858.530Transferler7.180.564 40.000.000 -47.180.564 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-52.960 -52.960 -52.960 38.821.366 38.768.406 38.768.406Dönem Karı (Zararı)38.821.366 38.821.366 38.821.366Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-52.960 -52.960 -52.960 -52.960 -52.960Sermaye ArttırımıKar Payları13 -40.000.000 -40.000.000 -40.000.000Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 2.208.186 -1.251.777 -1.251.777 -1.251.777 19.500.520 15.348.641 38.821.366 79.626.936 79.626.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.871.964 10.895.292Dönem Karı (Zararı)38.821.366 16.881.378Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)38.821.366 16.881.378Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.415.558 2.089.413Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 8 574.970 683.887Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.765.480 3.176.420Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.769.699 3.400.100Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-4.219 -223.680Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.909.463 -6.783.808Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -3.940.738 -6.844.729Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 31.275 60.921Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.984.571 5.012.914İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-886.682 3.265.215Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.460.702 3.145.620İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.073.594 2.710.723İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.534.296 434.897Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-250.439 72.142Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.159.290 140.778İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)545.266 -334.638İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)614.024 475.416Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-334.831 -93.325İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-334.831 -93.325Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları49.350.242 22.236.006Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.869.690 -5.452.971Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.604.365 -5.878.988Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.223 -8.755YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.266.318 6.828.627Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-300.520 -276.453Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -300.520 -64.596Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -211.857Alınan Faiz3.566.838 7.105.080FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.426.120 -32.426.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -426.120 -426.000Ödenen Temettüler13, 20 -40.000.000 -32.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.287.838 -14.702.081NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.287.838 -14.702.081DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 79.698.989 66.647.151DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 76.411.151 51.945.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 76.815.809 79.721.305Ticari Alacaklar5 16.272.031 14.811.329İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 13.672.399 14.745.993İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.599.632 65.336Peşin Ödenmiş Giderler12 755.545 505.106İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20 239.929 176.812İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler515.616 328.294ARA TOPLAM93.843.385 95.037.740TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR93.843.385 95.037.740DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 604.703 386.680Kullanım Hakkı Varlıkları7 403.653 852.252Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 436.319 525.140Ertelenmiş Vergi Varlığı18 703.486 524.609TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.148.161 2.288.681TOPLAM VARLIKLAR95.991.546 97.326.421KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 412.460 852.252İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20 412.460 852.252Kiralama İşlemlerinden Borçlar412.460 852.252Ticari Borçlar5 2.345.461 1.186.171İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 1.309.870 764.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.035.591 421.567Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 5.839.885 4.295.740Kısa Vadeli Karşılıklar9 3.961.460 6.110.116Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.961.460 6.110.116Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.501.855 1.836.686İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.501.855 1.836.686ARA TOPLAM14.061.121 14.280.965TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.061.121 14.280.965UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 2.303.489 2.186.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.303.489 2.186.926TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.303.489 2.186.926TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.364.610 16.467.891ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar79.626.936 80.858.530Ödenmiş Sermaye13 5.000.000 5.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 2.208.186 2.208.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -1.251.777 -1.198.817Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.251.777 -1.198.817Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.251.777 -1.198.817Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 19.500.520 12.319.956Yasal Yedekler19.500.520 12.319.956Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 15.348.641 15.348.641Net Dönem Karı veya Zararı38.821.366 47.180.564TOPLAM ÖZKAYNAKLAR79.626.936 80.858.530TOPLAM KAYNAKLAR95.991.546 97.326.421Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 67.017.391 36.486.764 36.179.483 18.909.167Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 -1.968.677 -3.243.058 -835.576 -1.472.980FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)65.048.714 33.243.706 35.343.907 17.436.187BRÜT KAR (ZARAR)65.048.714 33.243.706 35.343.907 17.436.187Genel Yönetim Giderleri15 -18.840.342 -18.095.664 -9.449.296 -9.252.811Pazarlama Giderleri15 -348.006 -315.238 -173.118 -166.902ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.860.366 14.832.804 25.721.493 8.016.474FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.860.366 14.832.804 25.721.493 8.016.474Finansman Gelirleri16 3.980.647 7.122.462 1.692.986 2.940.164Finansman Giderleri17 -35.076 -60.974 -15.047 -27.984SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)49.805.937 21.894.292 27.399.432 10.928.654Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.984.571 -5.012.914 -6.003.818 -2.548.423Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -11.148.510 -5.143.379 -6.067.139 -2.566.910Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 163.939 130.465 63.321 18.487SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.821.366 16.881.378 21.395.614 8.380.231DÖNEM KARI (ZARARI)38.821.366 16.881.378 21.395.614 8.380.231Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları38.821.366 16.881.378 21.395.614 8.380.231Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-52.960 -27.748 -53.609 34.006Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -67.898 -35.574 -68.730 15.044Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.938 7.826 15.121 18.962Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi18 14.938 7.826 15.121 18.962Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-52.960 -27.748 -53.609 34.006TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.768.406 16.853.630 21.342.005 8.414.237Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları38.768.406 16.853.630 21.342.005 8.414.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861813BIST