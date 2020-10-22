***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.349.443 2.208.186 -904.876 -904.876 -904.876 9.421.544 17.209.050 35.688.560 65.971.907 65.971.907Transferler2.898.412 32.790.148 -35.688.560 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-128.754 -128.754 -128.754 28.676.771 28.548.017 28.548.017Dönem Karı (Zararı)28.676.771 28.676.771 28.676.771Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-128.754 -128.754 -128.754 -27.748 -128.754Sermaye Arttırımı13 2.650.557 -2.650.557 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları13 -32.000.000 -32.000.000 -32.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.033.630 0 -1.033.630 0 0 0 0 0 -1.033.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.319.956 0 0 0 15.348.641 28.676.771 0 62.519.924 62.519.924Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 2.208.186 -1.198.817 -1.198.817 -1.198.817 12.319.956 15.348.641 47.180.564 80.858.530 80.858.530Transferler4.630.223 42.550.341 -47.180.564 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-92.044 -92.044 -92.044 63.231.549 63.139.505 63.139.505Dönem Karı (Zararı)63.231.549 63.231.549 63.231.549Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-92.044 -92.044 -92.044 -92.044 -92.044Sermaye ArttırımıKar Payları13 -40.000.000 -40.000.000 -40.000.000Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 -1.290.861 -1.290.861 -1.290.861 16.950.179 17.898.982 63.231.549 103.998.035 103.998.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.077.684 20.873.234Dönem Karı (Zararı)63.231.549 28.676.771Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)63.231.549 28.676.771Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.988.397 4.232.319Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 8 869.553 1.011.550Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.378.724 4.643.458Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.466.082 4.848.551Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-87.358 -205.093Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.019.691 -9.803.686Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -6.098.252 -9.881.495Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 78.561 77.809Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 17.759.811 8.380.997İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.178.445 2.361.464Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler58.394 2.322.621İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)961.289 1.338.603İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-902.895 984.018Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-136.677 111.531Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.295.359 119.851İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)806.796 -357.657İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.488.563 477.508Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.631 -192.539İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-38.631 -192.539Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları83.398.391 35.270.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.646.956 -6.010.710Vergi İadeleri (Ödemeleri)-15.667.380 -8.373.988Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.371 -12.622YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.012.806 9.297.096Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-587.936 -332.966Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -563.510 -68.147Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -24.426 -264.819Alınan Faiz4.600.742 9.630.062FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.639.180 -32.639.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -639.180 -639.000Ödenen Temettüler13, 20 -40.000.000 -32.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.451.310 -2.468.670NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.451.310 -2.468.670DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 79.698.989 66.647.151DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 104.150.299 64.178.481Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 105.637.955 79.721.305Ticari Alacaklar5 14.752.935 14.811.329İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 13.784.704 14.745.993İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar968.231 65.336Peşin Ödenmiş Giderler12 641.783 505.106İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20 86.929 176.812İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler554.854 328.294ARA TOPLAM121.032.673 95.037.740TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR121.032.673 95.037.740DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 816.709 386.680Kullanım Hakkı Varlıkları7 201.826 852.252Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 418.973 525.140Ertelenmiş Vergi Varlığı18 578.171 524.609TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.015.679 2.288.681TOPLAM VARLIKLAR123.048.352 97.326.421KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 208.145 852.252İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20 208.145 852.252Kiralama İşlemlerinden Borçlar208.145 852.252Ticari Borçlar5 3.481.530 1.186.171İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 1.571.400 764.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.910.130 421.567Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 6.415.771 4.295.740Kısa Vadeli Karşılıklar10 5.190.154 6.110.116Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.190.154 6.110.116Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.798.055 1.836.686İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.798.055 1.836.686ARA TOPLAM17.093.655 14.280.965TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.093.655 14.280.965UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 1.956.662 2.186.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.956.662 2.186.926TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.956.662 2.186.926TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.050.317 16.467.891ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar103.998.035 80.858.530Ödenmiş Sermaye13 5.000.000 5.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 2.208.186 2.208.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -1.290.861 -1.198.817Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.290.861 -1.198.817Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.290.861 -1.198.817Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 16.950.179 12.319.956Yasal Yedekler16.950.179 12.319.956Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 17.898.982 15.348.641Net Dönem Karı veya Zararı63.231.549 47.180.564TOPLAM ÖZKAYNAKLAR103.998.035 80.858.530TOPLAM KAYNAKLAR123.048.352 97.326.421Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 107.370.979 59.088.510 40.353.588 22.601.746Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 -2.767.381 -4.658.993 -798.704 -1.415.935FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)104.603.598 54.429.517 39.554.884 21.185.811BRÜT KAR (ZARAR)104.603.598 54.429.517 39.554.884 21.185.811Genel Yönetim Giderleri15 -29.284.601 -27.061.487 -10.444.259 -8.965.823Pazarlama Giderleri15 -467.597 -373.752 -119.591 -58.514ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)74.851.400 26.994.278 28.991.034 12.161.474FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)74.851.400 26.994.278 28.991.034 12.161.474Finansman Gelirleri16 6.221.577 10.141.299 2.240.930 3.018.837Finansman Giderleri17 -81.617 -77.809 -46.541 -16.835SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)80.991.360 37.057.768 31.185.423 15.163.476Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.759.811 -8.380.997 -6.775.240 -3.368.083Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -17.787.412 -8.446.254 -6.638.902 -3.302.875Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 27.601 65.257 -136.338 -65.208SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)63.231.549 28.676.771 24.410.183 11.795.393DÖNEM KARI (ZARARI)63.231.549 28.676.771 24.410.183 11.795.393Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları63.231.549 28.676.771 24.410.183 11.795.393Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-92.044 -128.754 -39.084 -101.006Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -118.005 -165.069 -50.107 -129.495Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25.961 36.315 11.023 28.489Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi18 25.961 36.315 11.023 28.489Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-92.044 -128.754 -39.084 -101.006TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)63.139.505 28.548.017 24.371.099 11.694.387Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları63.139.505 28.548.017 24.371.099 11.694.387http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883062BIST