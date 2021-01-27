***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 2.349.443 2.208.186 -904.876 -904.876 -904.876 9.421.544 17.209.050 35.688.560 65.971.907 65.971.907Transferler13 2.898.412 32.790.148 -35.688.560 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-293.941 -293.941 -293.941 47.180.564 46.886.623 46.886.623Dönem Karı (Zararı)47.180.564 47.180.564 47.180.564Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-293.941 -293.941 -293.941 -293.941 -293.941Sermaye Arttırımı13 2.650.557 -2.650.557 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları13 , 20 -32.000.000 -32.000.000 -32.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.166.576 13.051.838NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.166.576 13.051.838DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 79.698.989 66.647.151DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 141.865.565 79.698.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 142.460.090 79.721.305Ticari Alacaklar5 23.173.227 14.811.329İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 23.035.503 14.745.993İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar137.724 65.336Peşin Ödenmiş Giderler12 622.312 505.106İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20 205.882 176.812İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler416.430 328.294ARA TOPLAM166.255.629 95.037.740TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR166.255.629 95.037.740DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 802.366 386.680Kullanım Hakkı Varlıkları7 950.016 852.252Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 420.095 525.140Ertelenmiş Vergi Varlığı18 403.549 524.609TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.576.026 2.288.681TOPLAM VARLIKLAR168.831.655 97.326.421KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 948.633 852.252İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20 948.633 852.252Kiralama İşlemlerinden Borçlar948.633 852.252Ticari Borçlar5 1.189.094 1.186.171İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 645.117 764.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar543.977 421.567Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 10.505.065 4.295.740Kısa Vadeli Karşılıklar9 7.348.865 6.110.116Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.348.865 6.110.116Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 2.759.798 1.836.686İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.759.798 1.836.686ARA TOPLAM22.751.455 14.280.965TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.751.455 14.280.965UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 2.174.089 2.186.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.174.089 2.186.926TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.174.089 2.186.926TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.925.544 16.467.891ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar143.906.111 80.858.530Ödenmiş Sermaye13 5.000.000 5.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 2.208.186 2.208.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -1.361.528 -1.198.817Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.361.528 -1.198.817Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.361.528 -1.198.817Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 16.950.179 12.319.956Yasal Yedekler16.950.179 12.319.956Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 17.898.982 15.348.641Net Dönem Karı veya Zararı103.210.292 47.180.564TOPLAM ÖZKAYNAKLAR143.906.111 80.858.530TOPLAM KAYNAKLAR168.831.655 97.326.421Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 165.032.862 87.637.776Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 -3.606.005 -3.133.825FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)161.426.857 84.503.951BRÜT KAR (ZARAR)161.426.857 84.503.951Genel Yönetim Giderleri15 -40.029.441 -36.062.317Pazarlama Giderleri15 -464.618 -610.411ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)120.932.798 47.831.223FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)120.932.798 47.831.223Finansman Gelirleri16 11.650.490 12.722.353Finansman Giderleri17 -139.211 -84.784SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)132.444.077 60.468.792Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-29.233.785 -13.288.228Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -29.072.047 -13.082.320Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -161.738 -205.908SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)103.210.292 47.180.564DÖNEM KARI (ZARARI)103.210.292 47.180.564Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları103.210.292 47.180.564Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-162.711 -293.941Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -203.389 -376.848Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler40.678 82.907Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi18 40.678 82.907Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-162.711 -293.941TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)103.047.581 46.886.623Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları103.047.581 46.886.623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904946BIST