***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2021 15:23
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.198.817 -1.198.817 -1.198.817 12.319.956 15.348.641 47.180.564 80.858.530 80.858.530
Transferler
13 7.180.564 40.000.000 -47.180.564 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
649 649 649 17.425.752 17.426.401 17.426.401
Dönem Karı (Zararı)
17.425.752 17.425.752 17.425.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
649 649 649 649 649
Sermaye Arttırımı
13 0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
13 , 21 -40.000.000 -40.000.000 -40.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.198.168 0 -1.198.168 0 0 0 0 0 -1.198.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.500.520 0 0 0 15.348.641 17.425.752 0 58.284.931 58.284.931
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.361.528 -1.361.528 -1.361.528 16.950.179 17.898.982 103.210.292 143.906.111 143.906.111
Transferler
13 18.210.292 85.000.000 -103.210.292 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39.830 39.830 39.830 31.049.850 31.089.680 31.089.680
Dönem Karı (Zararı)
31.049.850 31.049.850 31.049.850
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
39.830 39.830 39.830 39.830 39.830
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
13 , 21 -85.000.000 -85.000.000 -85.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.321.698 -1.321.698 -1.321.698 35.160.471 17.898.982 31.049.850 89.995.791 89.995.791
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.305.999 15.621.959
Dönem Karı (Zararı)
31.049.850 17.425.752
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.049.850 17.425.752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.387.430 5.012.233
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 8 319.201 289.040
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.439.671 1.969.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.520.668 2.001.965
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-80.997 -32.651
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.203.936 -2.226.874
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -6.226.560 -2.246.903
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 22.624 20.029
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 7.832.494 4.980.753
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.207.847 3.737.209
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.264.515 3.186.343
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.142.041 3.937.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-877.526 -750.917
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-687.028 -242.308
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
831.225 1.354.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
759.234 702.252
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
71.991 652.433
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.200.865 -561.511
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.200.865 -561.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.645.127 26.175.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.440.292 -5.869.690
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.894.788 -4.681.200
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.048 -2.345
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.855.931 2.075.488
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.771
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.771
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-170.099 -175.684
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -122.899 -175.684
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -47.200
Alınan Faiz
6.021.259 2.251.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.237.783 -40.213.060
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -237.783 -213.060
Ödenen Temettüler
13, 21 -85.000.000 -40.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.075.853 -22.515.613
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.075.853 -22.515.613
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 141.865.565 79.698.989
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.789.712 57.183.376
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 86.674.582 142.460.090
Ticari Alacaklar
5 16.908.712 23.173.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 15.893.462 23.035.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.015.250 137.724
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.309.340 622.312
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21 330.628 205.882
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
978.712 416.430
ARA TOPLAM
104.892.634 166.255.629
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.892.634 166.255.629
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 868.071 802.366
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 670.963 950.016
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 424.452 420.095
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 568.684 403.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.532.170 2.576.026
TOPLAM VARLIKLAR
107.424.804 168.831.655
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 678.355 948.633
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 678.355 948.633
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
678.355 948.633
Ticari Borçlar
5 2.020.319 1.189.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 1.404.351 645.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
615.968 543.977
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 7.617.863 10.505.065
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 3.384.958 7.348.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.384.958 7.348.865
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.558.933 2.759.798
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.558.933 2.759.798
ARA TOPLAM
15.260.428 22.751.455
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.260.428 22.751.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 2.168.585 2.174.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.168.585 2.174.089
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.168.585 2.174.089
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.429.013 24.925.544
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
89.995.791 143.906.111
Ödenmiş Sermaye
13 5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.208.186 2.208.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -1.321.698 -1.361.528
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.321.698 -1.361.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.321.698 -1.361.528
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 35.160.471 16.950.179
Yasal Yedekler
35.160.471 16.950.179
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 17.898.982 17.898.982
Net Dönem Karı veya Zararı
31.049.850 103.210.292
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
89.995.791 143.906.111
TOPLAM KAYNAKLAR
107.424.804 168.831.655
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 44.142.657 30.837.908
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -997.393 -1.133.101
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.145.264 29.704.807
BRÜT KAR (ZARAR)
43.145.264 29.704.807
Genel Yönetim Giderleri
15 -10.510.248 -9.391.046
Pazarlama Giderleri
15 -165.556 -174.888
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.469.460 20.138.873
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -4.239 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.465.221 20.138.873
Finansman Gelirleri
16 6.441.479 2.287.661
Finansman Giderleri
17 -24.356 -20.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.882.344 22.406.505
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.832.494 -4.980.753
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -8.007.586 -5.081.372
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 175.092 100.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.049.850 17.425.752
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.049.850 17.425.752
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.049.850 17.425.752
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
39.830 649
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 49.787 832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.957 -183
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 -9.957 -183
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.830 649
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.089.680 17.426.401
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.089.680 17.426.401
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931299
BIST