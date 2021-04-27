***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 -1.198.817 -1.198.817 -1.198.817 12.319.956 15.348.641 47.180.564 80.858.530 80.858.530Transferler13 7.180.564 40.000.000 -47.180.564 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)649 649 649 17.425.752 17.426.401 17.426.401Dönem Karı (Zararı)17.425.752 17.425.752 17.425.752Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)649 649 649 649 649Sermaye Arttırımı13 0Sermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları13 , 21 -40.000.000 -40.000.000 -40.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.198.168 0 -1.198.168 0 0 0 0 0 -1.198.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.500.520 0 0 0 15.348.641 17.425.752 0 58.284.931 58.284.931Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 -1.361.528 -1.361.528 -1.361.528 16.950.179 17.898.982 103.210.292 143.906.111 143.906.111Transferler13 18.210.292 85.000.000 -103.210.292 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)39.830 39.830 39.830 31.049.850 31.089.680 31.089.680Dönem Karı (Zararı)31.049.850 31.049.850 31.049.850Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)39.830 39.830 39.830 39.830 39.830Sermaye ArttırımıKar Payları13 , 21 -85.000.000 -85.000.000 -85.000.000Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 -1.321.698 -1.321.698 -1.321.698 35.160.471 17.898.982 31.049.850 89.995.791 89.995.791Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.305.999 15.621.959Dönem Karı (Zararı)31.049.850 17.425.752Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)31.049.850 17.425.752Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.387.430 5.012.233Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 8 319.201 289.040Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.439.671 1.969.314Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.520.668 2.001.965Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-80.997 -32.651Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.203.936 -2.226.874Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -6.226.560 -2.246.903Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 22.624 20.029Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 7.832.494 4.980.753İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.207.847 3.737.209Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.264.515 3.186.343İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.142.041 3.937.260İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-877.526 -750.917Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-687.028 -242.308Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler831.225 1.354.685İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)759.234 702.252İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)71.991 652.433Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.200.865 -561.511İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.200.865 -561.511Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.645.127 26.175.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.440.292 -5.869.690Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.894.788 -4.681.200Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.048 -2.345YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.855.931 2.075.488Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.771Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.771Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-170.099 -175.684Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -122.899 -175.684Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -47.200Alınan Faiz6.021.259 2.251.172FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.237.783 -40.213.060Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -237.783 -213.060Ödenen Temettüler13, 21 -85.000.000 -40.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-56.075.853 -22.515.613NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-56.075.853 -22.515.613DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 141.865.565 79.698.989DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 85.789.712 57.183.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 86.674.582 142.460.090Ticari Alacaklar5 16.908.712 23.173.227İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 15.893.462 23.035.503İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.015.250 137.724Peşin Ödenmiş Giderler12 1.309.340 622.312İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21 330.628 205.882İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler978.712 416.430ARA TOPLAM104.892.634 166.255.629TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR104.892.634 166.255.629DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 868.071 802.366Kullanım Hakkı Varlıkları7 670.963 950.016Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 424.452 420.095Ertelenmiş Vergi Varlığı19 568.684 403.549TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.532.170 2.576.026TOPLAM VARLIKLAR107.424.804 168.831.655KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 678.355 948.633İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21 678.355 948.633Kiralama İşlemlerinden Borçlar678.355 948.633Ticari Borçlar5 2.020.319 1.189.094İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 1.404.351 645.117İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar615.968 543.977Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 7.617.863 10.505.065Kısa Vadeli Karşılıklar9 3.384.958 7.348.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.384.958 7.348.865Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.558.933 2.759.798İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.558.933 2.759.798ARA TOPLAM15.260.428 22.751.455TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.260.428 22.751.455UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 2.168.585 2.174.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.168.585 2.174.089TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.168.585 2.174.089TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.429.013 24.925.544ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar89.995.791 143.906.111Ödenmiş Sermaye13 5.000.000 5.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 2.208.186 2.208.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -1.321.698 -1.361.528Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.321.698 -1.361.528Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.321.698 -1.361.528Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 35.160.471 16.950.179Yasal Yedekler35.160.471 16.950.179Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 17.898.982 17.898.982Net Dönem Karı veya Zararı31.049.850 103.210.292TOPLAM ÖZKAYNAKLAR89.995.791 143.906.111TOPLAM KAYNAKLAR107.424.804 168.831.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 44.142.657 30.837.908Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 -997.393 -1.133.101FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)43.145.264 29.704.807BRÜT KAR (ZARAR)43.145.264 29.704.807Genel Yönetim Giderleri15 -10.510.248 -9.391.046Pazarlama Giderleri15 -165.556 -174.888ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.469.460 20.138.873Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -4.239 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.465.221 20.138.873Finansman Gelirleri16 6.441.479 2.287.661Finansman Giderleri17 -24.356 -20.029SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)38.882.344 22.406.505Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.832.494 -4.980.753Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -8.007.586 -5.081.372Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 175.092 100.619SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31.049.850 17.425.752DÖNEM KARI (ZARARI)31.049.850 17.425.752Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları31.049.850 17.425.752Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar39.830 649Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 49.787 832Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.957 -183Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 -9.957 -183Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.830 649TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.089.680 17.426.401Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları31.089.680 17.426.401http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931299BIST