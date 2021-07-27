***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.07.2021 17:53
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.198.817 -1.198.817 -1.198.817 12.319.956 15.348.641 47.180.564 80.858.530 80.858.530
Transferler
13 7.180.564 40.000.000 -47.180.564 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.960 -52.960 -52.960 38.821.366 38.768.406 38.768.406
Dönem Karı (Zararı)
38.821.366 38.821.366 38.821.366
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.960 -52.960 -52.960 -52.960 -52.960
Sermaye Arttırımı
13 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
13 , 21 -40.000.000 -40.000.000 -40.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.251.777 0 -1.251.777 0 0 0 0 0 -1.251.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.500.520 0 0 0 15.348.641 38.821.366 0 79.626.936 79.626.936
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.361.528 -1.361.528 -1.361.528 16.950.179 17.898.982 103.210.292 143.906.111 143.906.111
Transferler
13 18.210.292 85.000.000 -103.210.292 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.576 -93.576 -93.576 62.153.834 62.060.258 62.060.258
Dönem Karı (Zararı)
62.153.834 62.153.834 62.153.834
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.576 -93.576 -93.576 -93.576 -93.576
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
13 , 21 -85.000.000 -85.000.000 -85.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.455.104 -1.455.104 -1.455.104 35.160.471 17.898.982 62.153.834 120.966.369 120.966.369
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.660.735 33.871.964
Dönem Karı (Zararı)
62.153.834 38.821.366
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
62.153.834 38.821.366
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.878.318 11.415.558
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 8 653.096 574.970
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.896.510 3.765.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.923.649 3.769.699
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-27.139 -4.219
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.467.620 -3.909.463
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -11.507.293 -3.940.738
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 39.673 31.275
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 20.796.332 10.984.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.236.563 -886.682
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.359.323 -1.460.702
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.373.399 1.073.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.014.076 -2.534.296
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-624.028 -250.439
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.339.935 1.159.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.027.574 545.266
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
312.361 614.024
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-838.667 -334.831
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-838.667 -334.831
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
81.268.715 49.350.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.608.619 -5.869.690
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.990.668 -9.604.365
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.693 -4.223
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.261.177 3.266.318
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.490 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 4.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-419.728 -300.520
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -372.528 -300.520
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -47.200
Alınan Faiz
10.676.415 3.566.838
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.475.008 -40.426.120
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -475.008 -426.120
Ödenen Temettüler
13, 21 -85.000.000 -40.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.553.096 -3.287.838
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.553.096 -3.287.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 141.865.565 79.698.989
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 122.312.469 76.411.151
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 123.773.704 142.460.090
Ticari Alacaklar
5 18.813.904 23.173.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 17.662.104 23.035.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.151.800 137.724
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.246.340 622.312
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21 363.305 205.882
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
883.035 416.430
ARA TOPLAM
143.833.948 166.255.629
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
143.833.948 166.255.629
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 1.049.601 802.366
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 447.309 950.016
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 382.311 420.095
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 713.875 403.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.593.096 2.576.026
TOPLAM VARLIKLAR
146.427.044 168.831.655
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 457.900 948.633
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 457.900 948.633
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
457.900 948.633
Ticari Borçlar
5 2.529.029 1.189.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 1.672.691 645.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
856.338 543.977
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 12.597.661 10.505.065
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 5.628.556 7.348.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.628.556 7.348.865
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 1.921.131 2.759.798
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.921.131 2.759.798
ARA TOPLAM
23.134.277 22.751.455
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.134.277 22.751.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 2.326.398 2.174.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.326.398 2.174.089
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.326.398 2.174.089
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.460.675 24.925.544
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
120.966.369 143.906.111
Ödenmiş Sermaye
13 5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.208.186 2.208.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -1.455.104 -1.361.528
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.455.104 -1.361.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.455.104 -1.361.528
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 35.160.471 16.950.179
Yasal Yedekler
35.160.471 16.950.179
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 17.898.982 17.898.982
Net Dönem Karı veya Zararı
62.153.834 103.210.292
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
120.966.369 143.906.111
TOPLAM KAYNAKLAR
146.427.044 168.831.655
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 95.164.930 67.017.391 51.022.273 36.179.483
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -1.954.583 -1.968.677 -957.190 -835.576
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.210.347 65.048.714 50.065.083 35.343.907
BRÜT KAR (ZARAR)
93.210.347 65.048.714 50.065.083 35.343.907
Genel Yönetim Giderleri
15 -21.535.902 -18.840.342 -11.025.654 -9.449.296
Pazarlama Giderleri
15 -334.638 -348.006 -169.082 -173.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.339.807 45.860.366 38.870.347 25.721.493
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -4.239 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.335.568 45.860.366 38.870.347 25.721.493
Finansman Gelirleri
16 11.670.010 3.980.647 5.228.531 1.692.986
Finansman Giderleri
17 -55.412 -35.076 -31.056 -15.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.950.166 49.805.937 44.067.822 27.399.432
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.796.332 -10.984.571 -12.963.838 -6.003.818
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -21.083.264 -11.148.510 -13.075.678 -6.067.139
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 286.932 163.939 111.840 63.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.153.834 38.821.366 31.103.984 21.395.614
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.153.834 38.821.366 31.103.984 21.395.614
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
62.153.834 38.821.366 31.103.984 21.395.614
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-93.576 -52.960 -133.406 -53.609
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -116.970 -67.898 -166.757 -68.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.394 14.938 33.351 15.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 23.394 14.938 33.351 15.121
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-93.576 -52.960 -133.406 -53.609
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.060.258 38.768.406 30.970.578 21.342.005
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
62.060.258 38.768.406 30.970.578 21.342.005
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952053
BIST