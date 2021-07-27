***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 -1.198.817 -1.198.817 -1.198.817 12.319.956 15.348.641 47.180.564 80.858.530 80.858.530Transferler13 7.180.564 40.000.000 -47.180.564 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-52.960 -52.960 -52.960 38.821.366 38.768.406 38.768.406Dönem Karı (Zararı)38.821.366 38.821.366 38.821.366Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-52.960 -52.960 -52.960 -52.960 -52.960Sermaye Arttırımı13 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları13 , 21 -40.000.000 -40.000.000 -40.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.251.777 0 -1.251.777 0 0 0 0 0 -1.251.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.500.520 0 0 0 15.348.641 38.821.366 0 79.626.936 79.626.936Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 -1.361.528 -1.361.528 -1.361.528 16.950.179 17.898.982 103.210.292 143.906.111 143.906.111Transferler13 18.210.292 85.000.000 -103.210.292 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-93.576 -93.576 -93.576 62.153.834 62.060.258 62.060.258Dönem Karı (Zararı)62.153.834 62.153.834 62.153.834Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-93.576 -93.576 -93.576 -93.576 -93.576Sermaye ArttırımıKar Payları13 , 21 -85.000.000 -85.000.000 -85.000.000Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 -1.455.104 -1.455.104 -1.455.104 35.160.471 17.898.982 62.153.834 120.966.369 120.966.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.660.735 33.871.964Dönem Karı (Zararı)62.153.834 38.821.366Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)62.153.834 38.821.366Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.878.318 11.415.558Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 8 653.096 574.970Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.896.510 3.765.480Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.923.649 3.769.699Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-27.139 -4.219Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-11.467.620 -3.909.463Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -11.507.293 -3.940.738Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 39.673 31.275Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 20.796.332 10.984.571İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.236.563 -886.682Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.359.323 -1.460.702İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.373.399 1.073.594İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.014.076 -2.534.296Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-624.028 -250.439Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.339.935 1.159.290İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.027.574 545.266İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)312.361 614.024Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-838.667 -334.831İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-838.667 -334.831Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları81.268.715 49.350.242Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.608.619 -5.869.690Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.990.668 -9.604.365Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-8.693 -4.223YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI10.261.177 3.266.318Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.490 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 4.490Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-419.728 -300.520Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -372.528 -300.520Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -47.200Alınan Faiz10.676.415 3.566.838FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.475.008 -40.426.120Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -475.008 -426.120Ödenen Temettüler13, 21 -85.000.000 -40.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.553.096 -3.287.838NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.553.096 -3.287.838DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 141.865.565 79.698.989DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 122.312.469 76.411.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 123.773.704 142.460.090Ticari Alacaklar5 18.813.904 23.173.227İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 17.662.104 23.035.503İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.151.800 137.724Peşin Ödenmiş Giderler12 1.246.340 622.312İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21 363.305 205.882İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler883.035 416.430ARA TOPLAM143.833.948 166.255.629TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR143.833.948 166.255.629DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 1.049.601 802.366Kullanım Hakkı Varlıkları7 447.309 950.016Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 382.311 420.095Ertelenmiş Vergi Varlığı19 713.875 403.549TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.593.096 2.576.026TOPLAM VARLIKLAR146.427.044 168.831.655KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 457.900 948.633İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21 457.900 948.633Kiralama İşlemlerinden Borçlar457.900 948.633Ticari Borçlar5 2.529.029 1.189.094İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 1.672.691 645.117İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar856.338 543.977Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 12.597.661 10.505.065Kısa Vadeli Karşılıklar9 5.628.556 7.348.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.628.556 7.348.865Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.921.131 2.759.798İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.921.131 2.759.798ARA TOPLAM23.134.277 22.751.455TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.134.277 22.751.455UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 2.326.398 2.174.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.326.398 2.174.089TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.326.398 2.174.089TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.460.675 24.925.544ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar120.966.369 143.906.111Ödenmiş Sermaye13 5.000.000 5.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 2.208.186 2.208.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -1.455.104 -1.361.528Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.455.104 -1.361.528Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.455.104 -1.361.528Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 35.160.471 16.950.179Yasal Yedekler35.160.471 16.950.179Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 17.898.982 17.898.982Net Dönem Karı veya Zararı62.153.834 103.210.292TOPLAM ÖZKAYNAKLAR120.966.369 143.906.111TOPLAM KAYNAKLAR146.427.044 168.831.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 95.164.930 67.017.391 51.022.273 36.179.483Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 -1.954.583 -1.968.677 -957.190 -835.576FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)93.210.347 65.048.714 50.065.083 35.343.907BRÜT KAR (ZARAR)93.210.347 65.048.714 50.065.083 35.343.907Genel Yönetim Giderleri15 -21.535.902 -18.840.342 -11.025.654 -9.449.296Pazarlama Giderleri15 -334.638 -348.006 -169.082 -173.118ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)71.339.807 45.860.366 38.870.347 25.721.493Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -4.239 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)71.335.568 45.860.366 38.870.347 25.721.493Finansman Gelirleri16 11.670.010 3.980.647 5.228.531 1.692.986Finansman Giderleri17 -55.412 -35.076 -31.056 -15.047SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)82.950.166 49.805.937 44.067.822 27.399.432Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.796.332 -10.984.571 -12.963.838 -6.003.818Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -21.083.264 -11.148.510 -13.075.678 -6.067.139Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 286.932 163.939 111.840 63.321SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)62.153.834 38.821.366 31.103.984 21.395.614DÖNEM KARI (ZARARI)62.153.834 38.821.366 31.103.984 21.395.614Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları62.153.834 38.821.366 31.103.984 21.395.614Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-93.576 -52.960 -133.406 -53.609Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -116.970 -67.898 -166.757 -68.730Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.394 14.938 33.351 15.121Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 23.394 14.938 33.351 15.121Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-93.576 -52.960 -133.406 -53.609TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.060.258 38.768.406 30.970.578 21.342.005Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları62.060.258 38.768.406 30.970.578 21.342.005http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952053BIST