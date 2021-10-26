***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 -1.198.817 -1.198.817 -1.198.817 12.319.956 15.348.641 47.180.564 80.858.530 80.858.530Transferler13 4.630.223 42.550.341 -47.180.564 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-92.044 -92.044 -92.044 63.231.549 63.139.505 63.139.505Dönem Karı (Zararı)63.231.549 63.231.549 63.231.549Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-92.044 -92.044 -92.044 -92.044 -92.044Sermaye Arttırımı13 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiKar Payları13 , 21 -40.000.000 -40.000.000 -40.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.290.861 0 -1.290.861 0 0 0 0 0 -1.290.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.950.179 0 0 0 17.898.982 63.231.549 0 103.998.035 103.998.035Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 -1.361.528 -1.361.528 -1.361.528 16.950.179 17.898.982 103.210.292 143.906.111 143.906.111Transferler13 7.704.545 95.505.747 -103.210.292 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-95.660 -95.660 -95.660 100.543.191 100.447.531 100.447.531Dönem Karı (Zararı)100.543.191 100.543.191 100.543.191Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-95.660 -95.660 -95.660 -95.660 -95.660Sermaye ArttırımıKar Payları13 , 21 -85.000.000 -85.000.000 -85.000.000Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 -1.457.188 -1.457.188 -1.457.188 24.654.724 28.404.729 100.543.191 159.353.642 159.353.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.979.203 61.077.684Dönem Karı (Zararı)100.543.191 63.231.549Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)100.543.191 63.231.549Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.913.386 17.988.397Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.028.478 5.466.082Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler29.466 -87.358Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-18.612.960 -6.019.691Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -18.663.428 -6.098.252Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 50.468 78.561Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 33.475.991 17.759.811İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.781.799 2.178.445Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.991.468 58.394İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.820.421 961.289İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklarda 115.280.815 74.851.400 43.941.008 28.991.034Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -4.239 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)115.276.576 74.851.400 43.941.008 28.991.034Finansman Gelirleri16 18.838.309 6.221.577 7.168.299 2.240.930Finansman Giderleri17 -95.703 -81.617 -40.291 -46.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)134.019.182 80.991.360 51.069.016 31.185.423Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-33.475.991 -17.759.811 -12.679.659 -6.775.240Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -33.739.223 -17.787.412 -12.655.959 -6.638.902Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 263.232 27.601 -23.700 -136.338SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)100.543.191 63.231.549 38.389.357 24.410.183DÖNEM KARI (ZARARI)100.543.191 63.231.549 38.389.357 24.410.183Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları100.543.191 63.231.549 38.389.357 24.410.183Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-95.660 -92.044 -2.084 -39.084Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -119.575 -118.005 -2.605 -50.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.915 25.961 521 11.023Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 23.915 25.961 521 11.023Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-95.660 -92.044 -2.084 -39.084TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)100.447.531 63.139.505 38.387.273 24.371.099Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları100.447.531 63.139.505 38.387.273 24.371.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972503BIST