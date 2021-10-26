***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2021 17:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.198.817 -1.198.817 -1.198.817 12.319.956 15.348.641 47.180.564 80.858.530 80.858.530
Transferler
13 4.630.223 42.550.341 -47.180.564 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.044 -92.044 -92.044 63.231.549 63.139.505 63.139.505
Dönem Karı (Zararı)
63.231.549 63.231.549 63.231.549
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.044 -92.044 -92.044 -92.044 -92.044
Sermaye Arttırımı
13 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
13 , 21 -40.000.000 -40.000.000 -40.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.290.861 0 -1.290.861 0 0 0 0 0 -1.290.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.950.179 0 0 0 17.898.982 63.231.549 0 103.998.035 103.998.035
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.361.528 -1.361.528 -1.361.528 16.950.179 17.898.982 103.210.292 143.906.111 143.906.111
Transferler
13 7.704.545 95.505.747 -103.210.292 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.660 -95.660 -95.660 100.543.191 100.447.531 100.447.531
Dönem Karı (Zararı)
100.543.191 100.543.191 100.543.191
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.660 -95.660 -95.660 -95.660 -95.660
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
13 , 21 -85.000.000 -85.000.000 -85.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.457.188 -1.457.188 -1.457.188 24.654.724 28.404.729 100.543.191 159.353.642 159.353.642
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.979.203 61.077.684
Dönem Karı (Zararı)
100.543.191 63.231.549
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
100.543.191 63.231.549
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.913.386 17.988.397
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.028.478 5.466.082
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29.466 -87.358
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.612.960 -6.019.691
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -18.663.428 -6.098.252
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 50.468 78.561
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 33.475.991 17.759.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.781.799 2.178.445
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.991.468 58.394
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.820.421 961.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklarda 115.280.815 74.851.400 43.941.008 28.991.034
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -4.239 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
115.276.576 74.851.400 43.941.008 28.991.034
Finansman Gelirleri
16 18.838.309 6.221.577 7.168.299 2.240.930
Finansman Giderleri
17 -95.703 -81.617 -40.291 -46.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
134.019.182 80.991.360 51.069.016 31.185.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.475.991 -17.759.811 -12.679.659 -6.775.240
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -33.739.223 -17.787.412 -12.655.959 -6.638.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 263.232 27.601 -23.700 -136.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
100.543.191 63.231.549 38.389.357 24.410.183
DÖNEM KARI (ZARARI)
100.543.191 63.231.549 38.389.357 24.410.183
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
100.543.191 63.231.549 38.389.357 24.410.183
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-95.660 -92.044 -2.084 -39.084
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -119.575 -118.005 -2.605 -50.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.915 25.961 521 11.023
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 23.915 25.961 521 11.023
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-95.660 -92.044 -2.084 -39.084
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.447.531 63.139.505 38.387.273 24.371.099
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
100.447.531 63.139.505 38.387.273 24.371.099
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972503
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