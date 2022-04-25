***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.04.2022 18:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.361.528 -1.361.528 -1.361.528 16.950.179 17.898.982 103.210.292 143.906.111 143.906.111
Transferler
13 18.210.292 85.000.000 -103.210.292 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39.830 39.830 39.830 31.049.850 31.089.680 31.089.680
Dönem Karı (Zararı)
31.049.850 31.049.850 31.049.850
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
39.830 39.830 39.830 39.830 39.830
Sermaye Arttırımı
13 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
13 , 21 -85.000.000 -85.000.000 -85.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 0 35.160.471 0 0 0 17.898.982 31.049.850 0 89.995.791 89.995.791
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 15.000.000 2.208.186 -1.609.858 -1.609.858 -1.609.858 24.654.724 18.404.729 162.445.376 221.103.157 221.103.157
Transferler
13 19.945.376 142.500.000 -162.445.376 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-168.920 -168.920 -168.920 68.699.533 68.530.613 68.530.613
Dönem Karı (Zararı)
68.699.533 68.699.533 68.699.533
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-168.920 -168.920 -168.920 0
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
13 , 21 -142.500.000 -142.500.000 -142.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 15.000.000 2.208.186 -1.778.778 -1.778.778 -1.778.778 44.600.100 18.404.729 68.699.533 147.133.770 147.133.770
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.960.026 23.305.999
Dönem Karı (Zararı)
68.699.533 31.049.850
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
68.699.533 31.049.850
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.434.390 4.387.430
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 8 421.514 319.201
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.414.611 2.439.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.535.629 2.520.668
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-121.018 -80.997
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.410.525 -6.203.936
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -10.449.256 -6.226.560
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 38.731 22.624
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 19.008.790 7.832.494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
552.667 5.207.847
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.070.637 6.264.515
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.465.084 7.142.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-394.447 -877.526
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.662.497 -687.028
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
427.807 831.225
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
483.512 759.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-55.705 71.991
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.283.280 -1.200.865
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.283.280 -1.200.865
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
80.686.590 40.645.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.098.555 -6.440.292
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.624.257 -10.894.788
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.752 -4.048
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.846.536 5.855.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.715 4.771
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.715 4.771
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.039 -170.099
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -60.039 -122.899
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -60.000 -47.200
Alınan Faiz
11.958.860 6.021.259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-142.776.501 -85.237.783
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -276.501 -237.783
Ödenen Temettüler
13, 21 -142.500.000 -85.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.969.939 -56.075.853
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.969.939 -56.075.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 220.311.443 141.865.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 138.341.504 85.789.712
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 138.880.141 222.234.914
Ticari Alacaklar
5 34.565.767 40.636.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 33.895.008 40.360.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
670.759 276.312
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.693.862 1.031.365
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21 409.520 173.317
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.284.342 858.048
ARA TOPLAM
178.139.770 263.902.683
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
178.139.770 263.902.683
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 888.430 903.334
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 757.913 1.106.004
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.425.342 1.466.991
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.473.518 688.757
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.545.203 4.165.086
TOPLAM VARLIKLAR
182.684.973 268.067.769
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 770.833 1.104.057
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 770.833 1.104.057
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
770.833 1.104.057
Ticari Borçlar
5 2.955.547 2.527.740
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 1.589.656 1.106.144
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.365.891 1.421.596
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 17.669.528 21.542.464
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 8.153.832 13.805.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.153.832 13.805.540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.863.386 5.146.666
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.863.386 5.146.666
ARA TOPLAM
32.413.126 44.126.467
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.413.126 44.126.467
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 3.138.077 2.838.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.138.077 2.838.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.138.077 2.838.145
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.551.203 46.964.612
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
147.133.770 221.103.157
Ödenmiş Sermaye
13 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.208.186 2.208.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -1.778.778 -1.609.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.778.778 -1.609.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.778.778 -1.609.858
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 44.600.100 24.654.724
Yasal Yedekler
44.600.100 24.654.724
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 18.404.729 18.404.729
Net Dönem Karı veya Zararı
68.699.533 162.445.376
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
147.133.770 221.103.157
TOPLAM KAYNAKLAR
182.684.973 268.067.769
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 94.611.713 44.142.657
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -1.824.288 -997.393
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
92.787.425 43.145.264
BRÜT KAR (ZARAR)
92.787.425 43.145.264
Genel Yönetim Giderleri
15 -15.391.746 -10.510.248
Pazarlama Giderleri
15 -185.468 -165.556
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.210.211 32.469.460
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -6.067 -4.239
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.204.144 32.465.221
Finansman Gelirleri
16 10.583.589 6.441.479
Finansman Giderleri
17 -79.410 -24.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.708.323 38.882.344
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.008.790 -7.832.494
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -19.751.321 -8.007.586
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 742.531 175.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
68.699.533 31.049.850
DÖNEM KARI (ZARARI)
68.699.533 31.049.850
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
68.699.533 31.049.850
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-168.920 39.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -211.150 49.787
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.230 -9.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 42.230 -9.957
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-168.920 39.830
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.530.613 31.089.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
68.530.613 31.089.680
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023555
BIST