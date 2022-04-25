***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 -1.361.528 -1.361.528 -1.361.528 16.950.179 17.898.982 103.210.292 143.906.111 143.906.111Transferler13 18.210.292 85.000.000 -103.210.292 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)39.830 39.830 39.830 31.049.850 31.089.680 31.089.680Dönem Karı (Zararı)31.049.850 31.049.850 31.049.850Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)39.830 39.830 39.830 39.830 39.830Sermaye Arttırımı13 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları13 , 21 -85.000.000 -85.000.000 -85.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 0 35.160.471 0 0 0 17.898.982 31.049.850 0 89.995.791 89.995.791Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 15.000.000 2.208.186 -1.609.858 -1.609.858 -1.609.858 24.654.724 18.404.729 162.445.376 221.103.157 221.103.157Transferler13 19.945.376 142.500.000 -162.445.376 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-168.920 -168.920 -168.920 68.699.533 68.530.613 68.530.613Dönem Karı (Zararı)68.699.533 68.699.533 68.699.533Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-168.920 -168.920 -168.920 0Sermaye ArttırımıKar Payları13 , 21 -142.500.000 -142.500.000 -142.500.000Dönem Sonu Bakiyeler13 15.000.000 2.208.186 -1.778.778 -1.778.778 -1.778.778 44.600.100 18.404.729 68.699.533 147.133.770 147.133.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.960.026 23.305.999Dönem Karı (Zararı)68.699.533 31.049.850Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)68.699.533 31.049.850Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.434.390 4.387.430Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 8 421.514 319.201Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.414.611 2.439.671Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.535.629 2.520.668Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-121.018 -80.997Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.410.525 -6.203.936Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -10.449.256 -6.226.560Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 38.731 22.624Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 19.008.790 7.832.494İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler552.667 5.207.847Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.070.637 6.264.515İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.465.084 7.142.041İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-394.447 -877.526Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.662.497 -687.028Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler427.807 831.225İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)483.512 759.234İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-55.705 71.991Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.283.280 -1.200.865İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.283.280 -1.200.865Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları80.686.590 40.645.127Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.098.555 -6.440.292Vergi İadeleri (Ödemeleri)-23.624.257 -10.894.788Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.752 -4.048YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.846.536 5.855.931Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.715 4.771Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.715 4.771Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-120.039 -170.099Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -60.039 -122.899Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -60.000 -47.200Alınan Faiz11.958.860 6.021.259FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-142.776.501 -85.237.783Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -276.501 -237.783Ödenen Temettüler13, 21 -142.500.000 -85.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-81.969.939 -56.075.853NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-81.969.939 -56.075.853DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 220.311.443 141.865.565DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 138.341.504 85.789.712Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 138.880.141 222.234.914Ticari Alacaklar5 34.565.767 40.636.404İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 33.895.008 40.360.092İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar670.759 276.312Peşin Ödenmiş Giderler12 4.693.862 1.031.365İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21 409.520 173.317İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.284.342 858.048ARA TOPLAM178.139.770 263.902.683TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR178.139.770 263.902.683DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 888.430 903.334Kullanım Hakkı Varlıkları7 757.913 1.106.004Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.425.342 1.466.991Ertelenmiş Vergi Varlığı19 1.473.518 688.757TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.545.203 4.165.086TOPLAM VARLIKLAR182.684.973 268.067.769KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 770.833 1.104.057İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21 770.833 1.104.057Kiralama İşlemlerinden Borçlar770.833 1.104.057Ticari Borçlar5 2.955.547 2.527.740İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 1.589.656 1.106.144İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.365.891 1.421.596Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 17.669.528 21.542.464Kısa Vadeli Karşılıklar9 8.153.832 13.805.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.153.832 13.805.540Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 2.863.386 5.146.666İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.863.386 5.146.666ARA TOPLAM32.413.126 44.126.467TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.413.126 44.126.467UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 3.138.077 2.838.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.138.077 2.838.145TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.138.077 2.838.145TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.551.203 46.964.612ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar147.133.770 221.103.157Ödenmiş Sermaye13 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 2.208.186 2.208.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -1.778.778 -1.609.858Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.778.778 -1.609.858Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.778.778 -1.609.858Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 44.600.100 24.654.724Yasal Yedekler44.600.100 24.654.724Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 18.404.729 18.404.729Net Dönem Karı veya Zararı68.699.533 162.445.376TOPLAM ÖZKAYNAKLAR147.133.770 221.103.157TOPLAM KAYNAKLAR182.684.973 268.067.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 94.611.713 44.142.657Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 -1.824.288 -997.393FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)92.787.425 43.145.264BRÜT KAR (ZARAR)92.787.425 43.145.264Genel Yönetim Giderleri15 -15.391.746 -10.510.248Pazarlama Giderleri15 -185.468 -165.556ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)77.210.211 32.469.460Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -6.067 -4.239FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)77.204.144 32.465.221Finansman Gelirleri16 10.583.589 6.441.479Finansman Giderleri17 -79.410 -24.356SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)87.708.323 38.882.344Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.008.790 -7.832.494Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -19.751.321 -8.007.586Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 742.531 175.092SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)68.699.533 31.049.850DÖNEM KARI (ZARARI)68.699.533 31.049.850Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları68.699.533 31.049.850Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-168.920 39.830Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -211.150 49.787Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler42.230 -9.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 42.230 -9.957Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-168.920 39.830TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)68.530.613 31.089.680Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları68.530.613 31.089.680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023555BIST