***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI118.179.081 55.660.735Dönem Karı (Zararı)138.341.881 62.153.834Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)138.341.881 62.153.834Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.671.272 14.878.318Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6, 7, 8 855.455 653.096Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.365.624 4.896.510Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.375.447 4.923.649Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-9.823 -27.139Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-18.582.037 -11.467.620Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -18.650.143 -11.507.293Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 68.106 39.673Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 47.032.230 20.796.332İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.149.190 4.236.563Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.089.786 4.359.323İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.350.381 5.373.399İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.440.167 -1.014.076Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.568.814 -624.028Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.072.299 1.339.935İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)891.268 1.027.574İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)181.031 312.361Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.562.889 -838.667İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.562.889 -838.667Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları170.863.963 81.268.715a Yapılan Ödemeler-9.553.824 -6.608.619Vergi İadeleri (Ödemeleri)-43.123.414 -18.990.668Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.644 -8.693YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI17.198.014 10.261.177Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.714 4.490Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.714 4.490Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-554.182 -419.728Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -459.238 -372.528Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -94.944 -47.200Alınan Faiz17.744.482 10.676.415FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-143.053.002 -85.475.008Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -553.002 -475.008Ödenen Temettüler13, 21 -142.500.000 -85.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.675.907 -19.553.096NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.675.907 -19.553.096DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 220.311.443 141.865.565DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 212.635.536 122.312.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 -1.361.528 -1.361.528 -1.361.528 16.950.179 17.898.982 103.210.292 143.906.111 143.906.111Transferler13 18.210.292 85.000.000 -103.210.292 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-93.576 -93.576 -93.576 62.153.834 62.060.258 62.060.258Dönem Karı (Zararı)62.153.834 62.153.834 62.153.834Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-93.576 -93.576 -93.576 -93.576 -93.576Sermaye Arttırımı13 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları13 , 21 -85.000.000 -85.000.000 -85.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.455.104 0 -1.455.104 0 0 0 0 0 -1.455.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.160.471 0 0 0 17.898.982 62.153.834 0 120.966.369 120.966.369Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 15.000.000 2.208.186 -1.609.858 -1.609.858 -1.609.858 24.654.724 18.404.729 162.445.376 221.103.157 221.103.157Transferler13 19.945.376 142.500.000 -162.445.376 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.039.026 -1.039.026 -1.039.026 138.341.881 137.302.855 137.302.855Dönem Karı (Zararı)138.341.881 138.341.881 138.341.881Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.039.026 -1.039.026 -1.039.026 -1.039.026 -1.039.026 -1.039.026Sermaye ArttırımıKar Payları13 , 21 -142.500.000 -142.500.000 -142.500.000Dönem Sonu Bakiyeler13 -2.648.884 -2.648.884 -2.648.884 44.600.100 18.404.729 138.341.881 215.906.012 215.906.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 215.482.135 222.234.914Ticari Alacaklar5 42.726.190 40.636.404İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 39.009.711 40.360.092İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.716.479 276.312Peşin Ödenmiş Giderler12 3.600.179 1.031.365İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21 159.071 173.317İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.441.108 858.048ARA TOPLAM261.808.504 263.902.683TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR261.808.504 263.902.683DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 1.211.140 903.334Kullanım Hakkı Varlıkları7 505.275 1.106.004Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.355.473 1.466.991Ertelenmiş Vergi Varlığı19 3.167.172 688.757TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.239.060 4.165.086TOPLAM VARLIKLAR268.047.564 268.067.769KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 523.707 1.104.057İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21 523.707 1.104.057Kiralama İşlemlerinden Borçlar523.707 1.104.057Ticari Borçlar5 3.600.039 2.527.740İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 1.997.412 1.106.144İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.602.627 1.421.596Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 27.583.353 21.542.464Kısa Vadeli Karşılıklar12.035.061 13.805.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 8.020.061 9.790.540Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 4.015.000 4.015.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 3.583.777 5.146.666İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.583.777 5.146.666ARA TOPLAM47.325.937 44.126.467TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.325.937 44.126.467UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 4.815.615 2.838.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.815.615 2.838.145TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.815.615 2.838.145TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER52.141.552 46.964.612ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar215.906.012 221.103.157Ödenmiş Sermaye13 15.000.000 15.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 2.208.186 2.208.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -2.648.884 -1.609.858Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.648.884 -1.609.858Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.648.884 -1.609.858Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 44.600.100 24.654.724Yasal Yedekler44.600.100 24.654.724Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 18.404.729 18.404.729Net Dönem Karı veya Zararı138.341.881 162.445.376TOPLAM ÖZKAYNAKLAR215.906.012 221.103.157TOPLAM KAYNAKLAR268.047.564 268.067.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 205.215.256 95.164.930 110.603.543 51.022.273Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 -3.624.367 -1.954.583 -1.800.079 -957.190FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)201.590.889 93.210.347 108.803.464 50.065.083BRÜT KAR (ZARAR)201.590.889 93.210.347 108.803.464 50.065.083Genel Yönetim Giderleri15 -34.978.578 -21.535.902 -19.586.832 -11.025.654Pazarlama Giderleri15 -382.099 -334.638 -196.631 -169.082ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)166.230.212 71.339.807 89.020.001 38.870.347Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -6.701 -4.239 -634 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)166.223.511 71.335.568 89.019.367 38.870.347Finansman Gelirleri16 19.268.845 11.670.010 8.685.256 5.228.531Finansman Giderleri17 -118.245 -55.412 -38.835 -31.056SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)185.374.111 82.950.166 97.665.788 44.067.822Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-47.032.230 -20.796.332 -28.023.440 -12.963.838Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -49.164.303 -21.083.264 -29.412.982 -13.075.678Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 2.132.073 286.932 1.389.542 111.840SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)138.341.881 62.153.834 69.642.348 31.103.984DÖNEM KARI (ZARARI)138.341.881 62.153.834 69.642.348 31.103.984Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları138.341.881 62.153.834 69.642.348 31.103.984Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.039.026 -93.576 -870.106 -133.406Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -1.385.368 -116.970 -1.174.218 -166.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler346.342 23.394 304.112 33.351Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 346.342 23.394 304.112 33.351Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.039.026 -93.576 -870.106 -133.406TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.302.855 62.060.258 68.772.242 30.970.578Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları137.302.855 62.060.258 68.772.242 30.970.578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047200BIST