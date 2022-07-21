***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
21.07.2022 18:24
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.179.081 55.660.735
Dönem Karı (Zararı)
138.341.881 62.153.834
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
138.341.881 62.153.834
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.671.272 14.878.318
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 8 855.455 653.096
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.365.624 4.896.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.375.447 4.923.649
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9.823 -27.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.582.037 -11.467.620
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -18.650.143 -11.507.293
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 68.106 39.673
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 47.032.230 20.796.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.149.190 4.236.563
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.089.786 4.359.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.350.381 5.373.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.440.167 -1.014.076
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.568.814 -624.028
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.072.299 1.339.935
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
891.268 1.027.574
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
181.031 312.361
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.562.889 -838.667
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.562.889 -838.667
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
170.863.963 81.268.715
a Yapılan Ödemeler
-9.553.824 -6.608.619
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-43.123.414 -18.990.668
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.644 -8.693
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.198.014 10.261.177
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.714 4.490
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.714 4.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-554.182 -419.728
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -459.238 -372.528
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -94.944 -47.200
Alınan Faiz
17.744.482 10.676.415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-143.053.002 -85.475.008
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -553.002 -475.008
Ödenen Temettüler
13, 21 -142.500.000 -85.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.675.907 -19.553.096
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.675.907 -19.553.096
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 220.311.443 141.865.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 212.635.536 122.312.469
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 -1.361.528 -1.361.528 -1.361.528 16.950.179 17.898.982 103.210.292 143.906.111 143.906.111
Transferler
13 18.210.292 85.000.000 -103.210.292 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.576 -93.576 -93.576 62.153.834 62.060.258 62.060.258
Dönem Karı (Zararı)
62.153.834 62.153.834 62.153.834
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.576 -93.576 -93.576 -93.576 -93.576
Sermaye Arttırımı
13 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
13 , 21 -85.000.000 -85.000.000 -85.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 2.208.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.455.104 0 -1.455.104 0 0 0 0 0 -1.455.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.160.471 0 0 0 17.898.982 62.153.834 0 120.966.369 120.966.369
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 15.000.000 2.208.186 -1.609.858 -1.609.858 -1.609.858 24.654.724 18.404.729 162.445.376 221.103.157 221.103.157
Transferler
13 19.945.376 142.500.000 -162.445.376 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.039.026 -1.039.026 -1.039.026 138.341.881 137.302.855 137.302.855
Dönem Karı (Zararı)
138.341.881 138.341.881 138.341.881
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.039.026 -1.039.026 -1.039.026 -1.039.026 -1.039.026 -1.039.026
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
13 , 21 -142.500.000 -142.500.000 -142.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 -2.648.884 -2.648.884 -2.648.884 44.600.100 18.404.729 138.341.881 215.906.012 215.906.012
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 215.482.135 222.234.914
Ticari Alacaklar
5 42.726.190 40.636.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 39.009.711 40.360.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.716.479 276.312
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.600.179 1.031.365
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21 159.071 173.317
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.441.108 858.048
ARA TOPLAM
261.808.504 263.902.683
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
261.808.504 263.902.683
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 1.211.140 903.334
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 505.275 1.106.004
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.355.473 1.466.991
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 3.167.172 688.757
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.239.060 4.165.086
TOPLAM VARLIKLAR
268.047.564 268.067.769
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 523.707 1.104.057
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 523.707 1.104.057
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
523.707 1.104.057
Ticari Borçlar
5 3.600.039 2.527.740
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 1.997.412 1.106.144
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.602.627 1.421.596
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 27.583.353 21.542.464
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.035.061 13.805.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 8.020.061 9.790.540
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 4.015.000 4.015.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 3.583.777 5.146.666
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.583.777 5.146.666
ARA TOPLAM
47.325.937 44.126.467
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.325.937 44.126.467
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 4.815.615 2.838.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.815.615 2.838.145
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.815.615 2.838.145
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.141.552 46.964.612
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
215.906.012 221.103.157
Ödenmiş Sermaye
13 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.208.186 2.208.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -2.648.884 -1.609.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.648.884 -1.609.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.648.884 -1.609.858
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 44.600.100 24.654.724
Yasal Yedekler
44.600.100 24.654.724
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 18.404.729 18.404.729
Net Dönem Karı veya Zararı
138.341.881 162.445.376
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
215.906.012 221.103.157
TOPLAM KAYNAKLAR
268.047.564 268.067.769
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 205.215.256 95.164.930 110.603.543 51.022.273
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -3.624.367 -1.954.583 -1.800.079 -957.190
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
201.590.889 93.210.347 108.803.464 50.065.083
BRÜT KAR (ZARAR)
201.590.889 93.210.347 108.803.464 50.065.083
Genel Yönetim Giderleri
15 -34.978.578 -21.535.902 -19.586.832 -11.025.654
Pazarlama Giderleri
15 -382.099 -334.638 -196.631 -169.082
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
166.230.212 71.339.807 89.020.001 38.870.347
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -6.701 -4.239 -634 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
166.223.511 71.335.568 89.019.367 38.870.347
Finansman Gelirleri
16 19.268.845 11.670.010 8.685.256 5.228.531
Finansman Giderleri
17 -118.245 -55.412 -38.835 -31.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
185.374.111 82.950.166 97.665.788 44.067.822
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.032.230 -20.796.332 -28.023.440 -12.963.838
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -49.164.303 -21.083.264 -29.412.982 -13.075.678
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.132.073 286.932 1.389.542 111.840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
138.341.881 62.153.834 69.642.348 31.103.984
DÖNEM KARI (ZARARI)
138.341.881 62.153.834 69.642.348 31.103.984
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
138.341.881 62.153.834 69.642.348 31.103.984
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.039.026 -93.576 -870.106 -133.406
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -1.385.368 -116.970 -1.174.218 -166.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
346.342 23.394 304.112 33.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 346.342 23.394 304.112 33.351
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.039.026 -93.576 -870.106 -133.406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.302.855 62.060.258 68.772.242 30.970.578
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
137.302.855 62.060.258 68.772.242 30.970.578
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047200
BIST