***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
20.08.2021 16:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasfiye Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959685
BIST
17:451.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
17:458,5043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
17:459,9383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0347
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
17:45487,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,27
|Açılış
|: 487,22
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler17:43
|BASGZ
|22,44
|218.719.764
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|182.167.368
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|42.015.830
|% 9,97
|
|GESAN
|20,56
|283.235
|% 9,95
|
|RHEAG
|2,10
|3.496.930
|% 9,95
|
|KRONT
|37,62
|77.807.158
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.509.013
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,28
|159.310.788
|% -9,45
|
|FONET
|14,22
|20.106.645
|% -9,31
|
|GARAN
|9,36
|1.057.889.372
|% 0,75
|
|EREGL
|18,74
|696.328.109
|% 1,02
|
|SISE
|8,68
|561.746.220
|% -0,12
|
|TUPRS
|99,25
|552.628.885
|% -1,15
|
|KRDMD
|7,65
|540.743.312
|% -0,39
|
|GARAN
|9,36
|1.057.889.372
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,55
|275.593.725
|% 0,39
|
|DOHOL
|2,61
|271.137.320
|% -3,33
|
|ODAS
|1,43
|146.663.311
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|136.025.009
|% 0,54
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5032
|8,5083
|% 0,02
|
|Euro
|9,9388
|9,9445
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,5521
|11,6101
|% 0,09
|
|Frank
|9,2240
|9,2796
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2612
|2,2725
|% 0,19
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-0,54
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,08
|66,08
|-0,37
|
Seans Raporu
17:43
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17:58AKENR
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