***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
20.08.2021 16:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasfiye Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959686
BIST
17:481.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
17:488,5054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
17:489,9393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0337
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
17:48487,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,08
|Açılış
|: 487,03
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler17:48
|BASGZ
|22,44
|218.868.227
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|182.175.644
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|43.322.525
|% 9,97
|
|GESAN
|20,56
|283.440
|% 9,95
|
|RHEAG
|2,10
|3.549.157
|% 9,95
|
|KRONT
|37,62
|78.139.831
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.601.382
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,29
|159.694.972
|% -9,33
|
|FONET
|14,30
|20.492.635
|% -8,80
|
|GARAN
|9,35
|1.079.485.173
|% 0,65
|
|EREGL
|18,68
|709.346.174
|% 0,70
|
|SISE
|8,68
|571.460.616
|% -0,12
|
|TUPRS
|99,30
|558.743.849
|% -1,10
|
|KOZAA
|15,51
|551.619.042
|% 5,51
|
|GARAN
|9,35
|1.079.485.173
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,55
|277.579.735
|% 0,39
|
|DOHOL
|2,61
|272.445.186
|% -3,33
|
|ODAS
|1,42
|147.287.695
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,85
|140.394.369
|% 0,54
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5016
|8,5054
|% -0,02
|
|Euro
|9,9306
|9,9393
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,5512
|11,6091
|% 0,08
|
|Frank
|9,2304
|9,2860
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2611
|2,2724
|% 0,18
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-0,84
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-0,48
|
Seans Raporu
17:48
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