***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
12.11.2021 13:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasfiye Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977337
BIST
13:211.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,85
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
13:219,9260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0227
|Açılış
|: 9,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
13:2111,3707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0203
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
13:21590,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,81
|Açılış
|: 590,44
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
589,98
BIST En Aktif Hisseler13:21
|DOBUR
|112,50
|23.022.450
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|50.986.901
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,67
|25.350.425
|% 9,27
|
|DOAS
|44,68
|203.566.285
|% 7,61
|
|CEOEM
|9,98
|42.077.534
|% 7,08
|
|KZBGY
|32,02
|39.355.185
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|255.946.431
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|426.276.542
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,39
|64.569.584
|% -7,36
|
|NUGYO
|11,51
|5.275.941
|% -5,19
|
|PETKM
|7,56
|2.141.528.833
|% -1,18
|
|GARAN
|10,63
|723.858.227
|% 0,28
|
|THYAO
|17,84
|634.620.777
|% 0,68
|
|KRDMD
|7,46
|497.092.042
|% 0,54
|
|ADESE
|1,22
|426.276.542
|% -9,63
|
|ADESE
|1,22
|426.276.542
|% -9,63
|
|PETKM
|7,56
|2.141.528.833
|% -1,18
|
|ODAS
|1,57
|297.918.797
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,07
|227.070.984
|% -0,32
|
|GARAN
|10,63
|723.858.227
|% 0,28
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9240
|9,9260
|% 0,23
|
|Euro
|11,3646
|11,3707
|% 0,18
|
|Sterlin
|13,2535
|13,3200
|% 0,42
|
|Frank
|10,7090
|10,7735
|% 0,05
|
|Riyal
|2,6374
|2,6507
|% 0,17
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-15,07
|
|Altın Gr.
|590
|590
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|-17,00
|
|Tam
|3.897
|3.994
|-16,86
|
|Yarım
|1.883
|1.932
|-8,16
|
|Çeyrek
|945
|966
|-4,07
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,94
|7,95
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,84
|81,84
|-1,03
|