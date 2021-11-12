***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
12.11.2021 13:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasfiye Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977338
BIST
16:011.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 13,31
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.640
En Düşük
1.631
16:019,9609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0576
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
16:0111,4056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0552
|Açılış
|: 11,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
16:01592,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,88
|Açılış
|: 592,38
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler16:01
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|35.384.062
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.831.361
|% 9,91
|
|DOAS
|45,26
|258.773.182
|% 9,01
|
|BERA
|10,30
|238.502.207
|% 8,42
|
|KZBGY
|32,02
|41.764.017
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.721.782
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.644.596
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,42
|89.840.800
|% -6,20
|
|PETKM
|7,56
|2.485.046.972
|% -1,18
|
|THYAO
|17,78
|1.261.098.003
|% 0,34
|
|GARAN
|10,65
|1.164.993.557
|% 0,47
|
|KRDMD
|7,45
|628.659.702
|% 0,40
|
|KOZAL
|113,80
|549.561.308
|% 0,09
|
|ADESE
|1,22
|432.644.596
|% -9,63
|
|PETKM
|7,56
|2.485.046.972
|% -1,18
|
|ODAS
|1,55
|471.752.136
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,09
|435.559.765
|% 0,32
|
|GARAN
|10,65
|1.164.993.557
|% 0,47
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9529
|9,9609
|% 0,58
|
|Euro
|11,3985
|11,4056
|% 0,49
|
|Sterlin
|13,2721
|13,3387
|% 0,56
|
|Frank
|10,7220
|10,7865
|% 0,17
|
|Riyal
|2,6419
|2,6551
|% 0,33
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-6,95
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|-17,00
|
|Tam
|3.899
|3.997
|-14,04
|
|Yarım
|1.885
|1.934
|-6,80
|
|Çeyrek
|945
|967
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,46
|81,46
|-1,41
|