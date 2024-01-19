***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
19.01.2024 16:03
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasfiye Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241661
BIST
'
16:358.014
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,87
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
16:3530,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0577
|Açılış
|: 30,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
16:3532,8870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0407
|Açılış
|: 32,8505
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
16:351.975,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,12
|Açılış
|: 1.975,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.979,70
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler16:31
|KBORU
|86,35
|797.791.370
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,12
|72.527.321
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|2.880.208
|% 10,00
|
|MEGMT
|39,42
|1.111.885.967
|% 9,99
|
|KFEIN
|89,80
|476.716.022
|% 9,98
|
|BAYRK
|31,66
|26.627.872
|% -9,95
|
|MARTI
|4,17
|162.779.252
|% -9,94
|
|HATEK
|12,14
|57.113.259
|% -7,12
|
|SNPAM
|86,00
|11.033.402
|% -6,16
|
|CASA
|90,20
|2.056.571
|% -5,85
|
|THYAO
|252,25
|4.616.316.204
|% 0,60
|
|SASA
|38,18
|4.522.606.084
|% 6,00
|
|YKBNK
|22,34
|3.093.149.743
|% 1,64
|
|ASTOR
|109,40
|2.165.639.064
|% -0,91
|
|CATES
|67,40
|2.049.398.101
|% 7,67
|
|EKGYO
|8,85
|1.622.886.437
|% -1,45
|
|YKBNK
|22,34
|3.093.149.743
|% 1,64
|
|SASA
|38,18
|4.522.606.084
|% 6,00
|
|BEGYO
|5,19
|474.332.833
|% 4,85
|
|ZOREN
|4,40
|271.526.933
|% -0,68
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1874
|30,1913
|% 0,19
|
|Euro
|32,8806
|32,8927
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,1777
|38,3692
|% 0,05
|
|Frank
|34,6143
|34,8229
|% 0,14
|
|Riyal
|8,0248
|8,0651
|% 0,16
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,71
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|912,50
|913,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,59
|948,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,89
|78,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,40
|2.035,75
|% 0,66
|