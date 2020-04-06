***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri423,36 % 0,00037106Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00009338Bağımsız Denetim Ücreti2.393,54 % 0,00209786Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.634,23 % 0,0110735Fon Yönetim Ücreti571.055,15 % 0,50051178Hisse Senedi Komisyonu39.067,52 % 0,03424145Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.807,4 % 0,00771941Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.417,67 % 0,00474842Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00023498Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.900,43 % 0,01656563TOPLAM GİDERLER659.073,94 % 0,57765747DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ114.094.246,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835010BIST