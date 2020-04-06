***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 12:57
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
423,36 % 0,00037106
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00009338
Bağımsız Denetim Ücreti
2.393,54 % 0,00209786
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.634,23 % 0,0110735
Fon Yönetim Ücreti
571.055,15 % 0,50051178
Hisse Senedi Komisyonu
39.067,52 % 0,03424145
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.807,4 % 0,00771941
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.417,67 % 0,00474842
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00023498
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.900,43 % 0,01656563
TOPLAM GİDERLER
659.073,94 % 0,57765747
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
114.094.246,68 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835010
BIST
14:2491.273
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 1.720,83
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.314
En Düşük
90.631
14:246,7810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0468
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:247,3271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0402
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:24357,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 6,93
|Açılış
|: 357,50
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
357,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,20
|18.746.557
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.450.522
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.735.604
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.430
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.166.058
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,95
|15.934.396
|% -6,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|VANGD
|1,19
|224.763
|% -4,03
|
|GARAN
|7,66
|357.668.786
|% 1,59
|
|SASA
|9,17
|332.163.592
|% 8,91
|
|PETKM
|3,46
|284.522.755
|% 1,47
|
|THYAO
|9,12
|261.117.892
|% 2,13
|
|ASELS
|23,64
|203.977.551
|% 1,90
|
|IHLGM
|1,06
|109.482.800
|% 6,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.450.522
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|167.190.255
|% 2,20
|
|PETKM
|3,46
|284.522.755
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,53
|33.756.221
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3281
|8,3699
|% 1,09
|
|Frank
|6,9106
|6,9523
|% 0,72
|
|Riyal
|1,7969
|1,8059
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|19,35
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,46
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,58
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,17
|33,17
|-0,94
|