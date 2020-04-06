***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri650,93 % 0,0003104Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0000508Bağımsız Denetim Ücreti2.280,7 % 0,00108756Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.178,81 % 0,00914548Fon Yönetim Ücreti1.568.714,17 % 0,74804648Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.065,82 % 0,00336936Gecelik Ters Repo Komisyonu9.613,8 % 0,00458437Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu955,65 % 0,0004557Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00012784Türev Araçlar Komisyonu14.070,46 % 0,00670954Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.602,19 % 0,00648625TOPLAM GİDERLER1.636.507,17 % 0,7803738DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ209.708.114,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835015BIST