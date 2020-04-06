***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri423,36 % 0,00094826Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00023863Bağımsız Denetim Ücreti2.393,45 % 0,00536094Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.982,44 % 0,01787938Fon Yönetim Ücreti384.030,73 % 0,86016693Hisse Senedi Komisyonu217.133,99 % 0,48634514Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.113,4 % 0,00697351Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.447,04 % 0,00772081Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0006005Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.872,78 % 0,01539392TOPLAM GİDERLER625.771,83 % 1,40162803DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.646.069,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835016BIST