***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri423,36 % 0,00005461Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001374Bağımsız Denetim Ücreti2.392,72 % 0,00030866Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.411,09 % 0,00469701Fon Yönetim Ücreti6.861.293,31 % 0,88510287Hisse Senedi Komisyonu100.815,91 % 0,01300519Tahvil Bono Komisyonu32,81 % 0,00000423Gecelik Ters Repo Komisyonu18.673,2 % 0,00240883Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu21.716,93 % 0,00280147Yabancı Mğer Giderler33.089,59 % 0,00426854TOPLAM GİDERLER7.075.223,56 % 0,91269975DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ775.197.271,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835019BIST