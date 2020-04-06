***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 13:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
423,36 % 0,00005461
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00001374
Bağımsız Denetim Ücreti
2.392,72 % 0,00030866
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.411,09 % 0,00469701
Fon Yönetim Ücreti
6.861.293,31 % 0,88510287
Hisse Senedi Komisyonu
100.815,91 % 0,01300519
Tahvil Bono Komisyonu
32,81 % 0,00000423
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.673,2 % 0,00240883
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
21.716,93 % 0,00280147
Yabancı Mğer Giderler
33.089,59 % 0,00426854
TOPLAM GİDERLER
7.075.223,56 % 0,91269975
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
775.197.271,85 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835019
BIST
15:2191.302
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 1.749,29
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:216,7794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0452
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:217,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0288
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:21357,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 6,83
|Açılış
|: 357,40
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|28.138.845
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.821.452
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.478.910
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.645.598
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.752.777
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|18.723.513
|% -7,82
|
|RALYH
|7,44
|1.182.642
|% -7,00
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,69
|433.668.273
|% 1,99
|
|SASA
|9,14
|379.683.122
|% 8,55
|
|PETKM
|3,45
|366.987.002
|% 1,17
|
|THYAO
|9,12
|320.025.134
|% 2,13
|
|PGSUS
|36,28
|258.216.259
|% 8,95
|
|IHLGM
|1,05
|128.305.129
|% 5,00
|
|PETKM
|3,45
|366.987.002
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,86
|176.021.704
|% 2,20
|
|GSRAY
|2,20
|195.645.598
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,54
|35.103.382
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3034
|8,3451
|% 0,79
|
|Frank
|6,8999
|6,9415
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7975
|1,8065
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.641
|21,72
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,83
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,58
|14,62
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,03
|33,03
|-1,08
|