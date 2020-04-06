***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 13:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
847,03 % 0,00046894
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00005898
Bağımsız Denetim Ücreti
2.393,54 % 0,00132514
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.246,53 % 0,01065547
Fon Yönetim Ücreti
45.037,25 % 0,02493401
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11.526,38 % 0,00638136
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.743,25 % 0,00705506
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.120,21 % 0,00062018
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
322,46 % 0,00017852
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.869,89 % 0,00546428
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.831,83 % 0,00599684
TOPLAM GİDERLER
114.044,91 % 0,06313879
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
180.625.757,62 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835022
BIST
15:2291.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 1.757,53
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:226,7824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0482
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:227,3154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:22357,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 6,96
|Açılış
|: 357,40
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|2,97
|2.505.001
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.826.996
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.657.177
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.752.777
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.491
|% 9,99
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|18.905.552
|% -7,82
|
|RALYH
|7,48
|1.200.308
|% -6,50
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,70
|437.970.528
|% 2,12
|
|SASA
|9,12
|381.209.325
|% 8,31
|
|PETKM
|3,45
|368.358.510
|% 1,17
|
|THYAO
|9,11
|324.431.435
|% 2,02
|
|PGSUS
|36,26
|261.794.028
|% 8,89
|
|IHLGM
|1,05
|128.642.945
|% 5,00
|
|PETKM
|3,45
|368.358.510
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,86
|176.506.678
|% 2,20
|
|GSRAY
|2,20
|195.657.177
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|38.485.572
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3025
|8,3441
|% 0,78
|
|Frank
|6,8964
|6,9380
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7969
|1,8059
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.643
|23,64
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,78
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,52
|14,56
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,20
|33,20
|-0,91
|