***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri847,03 % 0,00046894Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00005898Bağımsız Denetim Ücreti2.393,54 % 0,00132514Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.246,53 % 0,01065547Fon Yönetim Ücreti45.037,25 % 0,02493401Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11.526,38 % 0,00638136Gecelik Ters Repo Komisyonu12.743,25 % 0,00705506Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.120,21 % 0,00062018Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu322,46 % 0,00017852Vergiler ve Diğer Harcamalar9.869,89 % 0,00546428Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.831,83 % 0,00599684TOPLAM GİDERLER114.044,91 % 0,06313879DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ180.625.757,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835022BIST