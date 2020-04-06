***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri847,03 % 0,00002478Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000312Bağımsız Denetim Ücreti2.393,63 % 0,00007002Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri103.452,25 % 0,00302621Fon Yönetim Ücreti12.599.263,78 % 0,36855643Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.380,31 % 0,00009888Gecelik Ters Repo Komisyonu1.203.436,7 % 0,03520319Vadeli Ters Repo Komisyonu42.630 % 0,00124702Borsa Para Piyasası Komisyonu41.417,48 % 0,00121155Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00000784Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler170.309,82 % 0,00498194TOPLAM GİDERLER14.167.505,64 % 0,41443098DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.418.544.042,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835027BIST