***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 13:23
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
847,03 % 0,0000417
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00000524
Bağımsız Denetim Ücreti
2.393,63 % 0,00011784
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
85.590,81 % 0,0042136
Fon Yönetim Ücreti
15.195.066 % 0,74804637
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
969,97 % 0,00004775
Gecelik Ters Repo Komisyonu
34.253,67 % 0,00168629
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.500,22 % 0,00027077
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.228,11 % 0,00025738
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.228.822,31 % 0,06049438
Türev Araçlar Komisyonu
243.185,63 % 0,01197192
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
100.630,94 % 0,00495402
TOPLAM GİDERLER
16.902.594,86 % 0,83210725
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.031.300.024,43 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835029
BIST
14:4291.388
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 1.834,92
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.395
En Düşük
90.631
14:426,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0393
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:427,3169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0300
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:42357,62
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 7,04
|Açılış
|: 357,62
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.505.086
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.792.452
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.742.167
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.430
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.166.129
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|17.078.708
|% -7,82
|
|RALYH
|7,52
|1.031.838
|% -6,00
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,68
|367.958.062
|% 1,86
|
|SASA
|9,15
|365.510.435
|% 8,67
|
|PETKM
|3,47
|344.240.733
|% 1,76
|
|THYAO
|9,12
|267.728.673
|% 2,13
|
|ASELS
|23,64
|209.256.364
|% 1,90
|
|IHLGM
|1,06
|122.414.187
|% 6,00
|
|PETKM
|3,47
|344.240.733
|% 1,76
|
|GSRAY
|2,20
|195.505.086
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|167.968.313
|% 2,20
|
|IHLAS
|0,54
|34.160.744
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3212
|8,3629
|% 1,01
|
|Frank
|6,9075
|6,9491
|% 0,67
|
|Riyal
|1,7973
|1,8064
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|19,35
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,46
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,58
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,17
|33,17
|-0,94
|