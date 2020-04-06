***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri847,03 % 0,0000417Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000524Bağımsız Denetim Ücreti2.393,63 % 0,00011784Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.590,81 % 0,0042136Fon Yönetim Ücreti15.195.066 % 0,74804637Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu969,97 % 0,00004775Gecelik Ters Repo Komisyonu34.253,67 % 0,00168629Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.500,22 % 0,00027077Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.228,11 % 0,00025738Vergiler ve Diğer Harcamalar1.228.822,31 % 0,06049438Türev Araçlar Komisyonu243.185,63 % 0,01197192Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler100.630,94 % 0,00495402TOPLAM GİDERLER16.902.594,86 % 0,83210725DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.031.300.024,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835029BIST