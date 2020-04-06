***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri847,03 % 0,00012361Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001555Bağımsız Denetim Ücreti2.392,72 % 0,00034917Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.798,04 % 0,00887226Fon Yönetim Ücreti4.134.494,18 % 0,60334713Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.488,13 % 0,00123867Gecelik Ters Repo Komisyonu50.629,43 % 0,00738836Vadeli Ters Repo Komisyonu5.355 % 0,00078146Borsa Para Piyasası Komisyonu725,16 % 0,00010582Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00003912Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.407,95 % 0,00545895TOPLAM GİDERLER4.301.512,28 % 0,6277201DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ685.259.605,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835034BIST