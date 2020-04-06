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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2020 13:34
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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00011409
Bağımsız Denetim Ücreti
2.280,88 % 0,00244255
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.430,46 % 0,01652421
Fon Yönetim Ücreti
467.382,66 % 0,50051183
Hisse Senedi Komisyonu
49.048,11 % 0,05252475
Tahvil Bono Komisyonu
6.558,77 % 0,00702367
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.005,61 % 0,00964395
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.697,14 % 0,00181744
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.522,29 % 0,00912637
Türev Araçlar Komisyonu
41.525,9 % 0,04446935
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.956,88 % 0,00852088
TOPLAM GİDERLER
609.515,24 % 0,65271909
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
93.380.942,16 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835035


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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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