***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00011409Bağımsız Denetim Ücreti2.280,88 % 0,00244255Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.430,46 % 0,01652421Fon Yönetim Ücreti467.382,66 % 0,50051183Hisse Senedi Komisyonu49.048,11 % 0,05252475Tahvil Bono Komisyonu6.558,77 % 0,00702367Gecelik Ters Repo Komisyonu9.005,61 % 0,00964395Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.697,14 % 0,00181744Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.522,29 % 0,00912637Türev Araçlar Komisyonu41.525,9 % 0,04446935Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.956,88 % 0,00852088TOPLAM GİDERLER609.515,24 % 0,65271909DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ93.380.942,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835035BIST