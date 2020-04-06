***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 13:34
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00011409
Bağımsız Denetim Ücreti
2.280,88 % 0,00244255
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.430,46 % 0,01652421
Fon Yönetim Ücreti
467.382,66 % 0,50051183
Hisse Senedi Komisyonu
49.048,11 % 0,05252475
Tahvil Bono Komisyonu
6.558,77 % 0,00702367
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.005,61 % 0,00964395
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.697,14 % 0,00181744
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.522,29 % 0,00912637
Türev Araçlar Komisyonu
41.525,9 % 0,04446935
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.956,88 % 0,00852088
TOPLAM GİDERLER
609.515,24 % 0,65271909
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
93.380.942,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835035
BIST
14:5591.483
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 1.930,40
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
14:556,7725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0383
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:557,3171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0302
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:55357,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 6,97
|Açılış
|: 357,54
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|2,42
|10.749.573
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.533.724
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.800.999
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.430
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.167.777
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|17.840.390
|% -7,82
|
|RALYH
|7,59
|1.069.678
|% -5,13
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,69
|376.157.309
|% 1,99
|
|SASA
|9,15
|370.156.166
|% 8,67
|
|PETKM
|3,47
|350.358.029
|% 1,76
|
|THYAO
|9,15
|295.357.617
|% 2,46
|
|ASELS
|23,70
|222.818.760
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,07
|125.352.804
|% 7,00
|
|PETKM
|3,47
|350.358.029
|% 1,76
|
|YKBNK
|1,86
|169.502.993
|% 2,20
|
|GSRAY
|2,20
|195.533.724
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|34.697.038
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3092
|8,3509
|% 0,86
|
|Frank
|6,8958
|6,9374
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7948
|1,8038
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|357
|358
|6,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
Seans Raporu
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15:07XU030
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