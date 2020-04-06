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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2020 13:36
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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
310,8 % 0,00004001
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00001372
Bağımsız Denetim Ücreti
896,8 % 0,00011545
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
79.274,54 % 0,01020517
Fon Yönetim Ücreti
3.534.551,8 % 0,45500975
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.783,18 % 0,00087321
Gecelik Ters Repo Komisyonu
48.942,16 % 0,00630042
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
731,14 % 0,00009412
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00003451
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.832,28 % 0,00525642
TOPLAM GİDERLER
3.712.697,34 % 0,47794278
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
776.807.919,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835038


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Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,55 14,60 0,18  
Gümüş Gr. 3,19 3,19 0,07  
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