***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 13:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
310,8 % 0,00004001
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00001372
Bağımsız Denetim Ücreti
896,8 % 0,00011545
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
79.274,54 % 0,01020517
Fon Yönetim Ücreti
3.534.551,8 % 0,45500975
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.783,18 % 0,00087321
Gecelik Ters Repo Komisyonu
48.942,16 % 0,00630042
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
731,14 % 0,00009412
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00003451
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.832,28 % 0,00525642
TOPLAM GİDERLER
3.712.697,34 % 0,47794278
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
776.807.919,01 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835038
BIST
15:2291.305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 1.751,96
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:226,7824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0482
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:227,3154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:22357,66
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 7,09
|Açılış
|: 357,66
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|29.352.559
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.657.177
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.821.738
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.496.376
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.752.777
|% 10,00
|
|INFO
|5,88
|18.887.418
|% -7,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|RALYH
|7,50
|1.200.278
|% -6,25
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,70
|436.599.246
|% 2,12
|
|SASA
|9,13
|380.931.643
|% 8,43
|
|PETKM
|3,45
|367.774.256
|% 1,17
|
|THYAO
|9,12
|323.959.390
|% 2,13
|
|PGSUS
|36,26
|261.367.499
|% 8,89
|
|IHLGM
|1,05
|128.614.208
|% 5,00
|
|PETKM
|3,45
|367.774.256
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,85
|176.282.730
|% 1,65
|
|GSRAY
|2,20
|195.657.177
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|38.144.505
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3005
|8,3421
|% 0,76
|
|Frank
|6,8972
|6,9388
|% 0,52
|
|Riyal
|1,7968
|1,8058
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|22,01
|
|Altın Gr.
|358
|358
|7,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,55
|14,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,13
|33,13
|-0,98
|