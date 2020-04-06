***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri310,8 % 0,00004001Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001372Bağımsız Denetim Ücreti896,8 % 0,00011545Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri79.274,54 % 0,01020517Fon Yönetim Ücreti3.534.551,8 % 0,45500975Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.783,18 % 0,00087321Gecelik Ters Repo Komisyonu48.942,16 % 0,00630042Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu731,14 % 0,00009412Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00003451Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.832,28 % 0,00525642TOPLAM GİDERLER3.712.697,34 % 0,47794278DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ776.807.919,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835038BIST