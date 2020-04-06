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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2020 13:39
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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
423,36 % 0,00092384
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00023249
Bağımsız Denetim Ücreti
2.393,63 % 0,0052233
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.841,39 % 0,01711123
Fon Yönetim Ücreti
394.180,03 % 0,86016682
Hisse Senedi Komisyonu
42.102,26 % 0,09187418
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.975,6 % 0,01085759
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
872,69 % 0,00190436
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00058504
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.952,6 % 0,01298957
TOPLAM GİDERLER
459.116,2 % 1,00186841
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.825.998,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835042


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IHEVA 2,20 18.826.996 % 10,00  
GSRAY 2,20 195.657.177 % 10,00  
BTCIM 2,42 10.752.777 % 10,00  
AYCES 15,08 2.235.491 % 9,99  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3028 8,3445 % 0,79  
Frank 6,8973 6,9389 % 0,53  
Riyal 1,7970 1,8060 % 0,67  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.639 1.641 21,72  
Altın Gr. 357 357 6,83  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,58 14,62 0,20  
Gümüş Gr. 3,18 3,19 0,07  
B. Petrol 33,03 33,03 -1,08  
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