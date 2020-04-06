***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri423,36 % 0,00092384Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00023249Bağımsız Denetim Ücreti2.393,63 % 0,0052233Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.841,39 % 0,01711123Fon Yönetim Ücreti394.180,03 % 0,86016682Hisse Senedi Komisyonu42.102,26 % 0,09187418Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.975,6 % 0,01085759Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu872,69 % 0,00190436Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00058504Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.952,6 % 0,01298957TOPLAM GİDERLER459.116,2 % 1,00186841DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.825.998,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835042BIST