***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 13:39
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
423,36 % 0,00092384
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00023249
Bağımsız Denetim Ücreti
2.393,63 % 0,0052233
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.841,39 % 0,01711123
Fon Yönetim Ücreti
394.180,03 % 0,86016682
Hisse Senedi Komisyonu
42.102,26 % 0,09187418
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.975,6 % 0,01085759
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
872,69 % 0,00190436
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00058504
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.952,6 % 0,01298957
TOPLAM GİDERLER
459.116,2 % 1,00186841
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.825.998,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835042
BIST
15:2391.342
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 1.789,55
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:236,7793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0451
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:237,3161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0292
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:23357,66
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 7,09
|Açılış
|: 357,66
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|2,97
|2.505.001
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.826.996
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.657.177
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.752.777
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.491
|% 9,99
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|18.905.552
|% -7,82
|
|RALYH
|7,48
|1.200.308
|% -6,50
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,70
|437.970.528
|% 2,12
|
|SASA
|9,12
|381.209.325
|% 8,31
|
|PETKM
|3,45
|368.358.510
|% 1,17
|
|THYAO
|9,11
|324.431.435
|% 2,02
|
|PGSUS
|36,26
|261.794.028
|% 8,89
|
|IHLGM
|1,05
|128.642.945
|% 5,00
|
|PETKM
|3,45
|368.358.510
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,86
|176.506.678
|% 2,20
|
|GSRAY
|2,20
|195.657.177
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|38.485.572
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3028
|8,3445
|% 0,79
|
|Frank
|6,8973
|6,9389
|% 0,53
|
|Riyal
|1,7970
|1,8060
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.641
|21,72
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,83
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,58
|14,62
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,03
|33,03
|-1,08
|