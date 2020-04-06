***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri847,03 % 0,00010926Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001374Bağımsız Denetim Ücreti2.393,63 % 0,00030877Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.025,41 % 0,00503412Fon Yönetim Ücreti387.997,05 % 0,0500501Hisse Senedi Komisyonu34.650,07 % 0,00446972Tahvil Bono Komisyonu13.761,02 % 0,00177512Gecelik Ters Repo Komisyonu104.978,3 % 0,01354179Vadeli Ters Repo Komisyonu75,6 % 0,00000975Borsa Para Piyasası Komisyonu801,42 % 0,00010338Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.525,08 % 0,00019673Vergiler ve Diğer Harcamalar46.545,3 % 0,00600416Türev Araçlar Komisyonu78.198,35 % 0,01008728Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.131,55 % 0,0056928TOPLAM GİDERLER755.036,35 % 0,09739672DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ775.217.390,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835044BIST