***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri423,36 % 0,00186011Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0004681Bağımsız Denetim Ücreti2.393,45 % 0,01051605Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.234,26 % 0,03178501Fon Yönetim Ücreti113.916,3 % 0,50051152Hisse Senedi Komisyonu12.063,57 % 0,05300344Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.255,8 % 0,00551758Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.723,04 % 0,00757048Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00117795Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.311,33 % 0,07166673TOPLAM GİDERLER155.695,75 % 0,68407696DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.759.975,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835046BIST