***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 13:44
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
423,36 % 0,00186011
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,0004681
Bağımsız Denetim Ücreti
2.393,45 % 0,01051605
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.234,26 % 0,03178501
Fon Yönetim Ücreti
113.916,3 % 0,50051152
Hisse Senedi Komisyonu
12.063,57 % 0,05300344
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.255,8 % 0,00551758
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.723,04 % 0,00757048
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00117795
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.311,33 % 0,07166673
TOPLAM GİDERLER
155.695,75 % 0,68407696
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.759.975,85 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835046
BIST
15:0391.446
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 1.893,21
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:036,7794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0452
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:037,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0336
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:03357,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 6,58
|Açılış
|: 357,16
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,20
|18.803.808
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.598.483
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.749.573
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.476
|% 9,99
|
|TUKAS
|9,37
|1.436.930
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|18.059.345
|% -7,82
|
|RALYH
|7,57
|1.106.066
|% -5,37
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,70
|413.645.319
|% 2,12
|
|SASA
|9,14
|374.578.632
|% 8,55
|
|PETKM
|3,46
|355.451.809
|% 1,47
|
|THYAO
|9,13
|310.388.703
|% 2,24
|
|PGSUS
|36,34
|235.010.695
|% 9,13
|
|IHLGM
|1,07
|125.664.718
|% 7,00
|
|PETKM
|3,46
|355.451.809
|% 1,47
|
|YKBNK
|1,85
|172.059.492
|% 1,65
|
|GSRAY
|2,20
|195.598.483
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,54
|34.827.478
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3087
|8,3504
|% 0,86
|
|Frank
|6,8949
|6,9365
|% 0,49
|
|Riyal
|1,7943
|1,8033
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|22,68
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,58
|14,62
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|-0,81
|
Seans Raporu
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15:16FLAP
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15:12
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