***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri847,03 % 0,00069618Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00008757Bağımsız Denetim Ücreti2.393,54 % 0,00196728Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.510,22 % 0,01521376Fon Yönetim Ücreti734.078,26 % 0,60334713Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.705,33 % 0,00386736Gecelik Ters Repo Komisyonu10.522,61 % 0,00864865Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.310,85 % 0,0010774Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00022035Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.122,5 % 0,00749788TOPLAM GİDERLER781.864,98 % 0,64262357DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ121.667.646,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835049BIST