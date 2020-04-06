***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 13:48
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
847,03 % 0,00069618
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00008757
Bağımsız Denetim Ücreti
2.393,54 % 0,00196728
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.510,22 % 0,01521376
Fon Yönetim Ücreti
734.078,26 % 0,60334713
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.705,33 % 0,00386736
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.522,61 % 0,00864865
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.310,85 % 0,0010774
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00022035
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.122,5 % 0,00749788
TOPLAM GİDERLER
781.864,98 % 0,64262357
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
121.667.646,7 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835049
BIST
15:0991.368
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 1.815,30
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:096,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0450
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:097,3186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:09357,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 6,97
|Açılış
|: 357,55
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,20
|18.807.449
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.610.994
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.750.867
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.476
|% 9,99
|
|TUKAS
|9,37
|1.549.370
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|18.187.500
|% -7,82
|
|RALYH
|7,52
|1.120.082
|% -6,00
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,70
|426.035.372
|% 2,12
|
|SASA
|9,13
|376.179.417
|% 8,43
|
|PETKM
|3,46
|358.982.374
|% 1,47
|
|THYAO
|9,13
|314.245.359
|% 2,24
|
|PGSUS
|36,28
|247.608.110
|% 8,95
|
|IHLGM
|1,06
|127.632.069
|% 6,00
|
|ODAS
|1,40
|52.968.273
|% 2,94
|
|ADESE
|1,11
|39.402.992
|% 4,72
|
|OSTIM
|1,64
|25.169.556
|% 9,33
|
|AVOD
|1,74
|18.729.111
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3066
|8,3482
|% 0,83
|
|Frank
|6,9009
|6,9424
|% 0,58
|
|Riyal
|1,7953
|1,8043
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|21,02
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,58
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,56
|14,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|0,07
|
|B. Petrol
|33,08
|33,08
|-1,03
|
Seans Raporu
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15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1907, 31 artarak (% 1.79 ) 108, 374
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15:22FENER
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 627, 817 adet işlem
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15:21KLNMA
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 554, 215 adet işlem
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15:20ERSU
Yüzde 9.06 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 564, 275 adet işlem