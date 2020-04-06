***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri847,03 % 0,00289806Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00036452Bağımsız Denetim Ücreti2.392,72 % 0,00818655Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.926,83 % 0,03738552Fon Yönetim Ücreti109.049,5 % 0,37310662Hisse Senedi Komisyonu9.262,89 % 0,03169245Tahvil Bono Komisyonu1.287,37 % 0,00440466Gecelik Ters Repo Komisyonu2.125,35 % 0,00727176Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.058,4 % 0,00362126Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00091729Türev Araçlar Komisyonu11.933,77 % 0,04083071Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.606,26 % 0,01576006TOPLAM GİDERLER153.864,76 % 0,52643947DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.227.436,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835050BIST