***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 13:52
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
423,36 % 0,00014553
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00003662
Bağımsız Denetim Ücreti
2.393,45 % 0,00082273
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.877,92 % 0,00889536
Fon Yönetim Ücreti
1.456.062,72 % 0,50051186
Hisse Senedi Komisyonu
3.631,31 % 0,00124824
Tahvil Bono Komisyonu
8.795,87 % 0,00302352
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
529,29 % 0,00018194
Vergiler ve Diğer Harcamalar
40.105,1 % 0,01378586
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.373,19 % 0,00390946
TOPLAM GİDERLER
1.549.298,75 % 0,53256112
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
290.914.731,1 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835052
BIST
15:2391.327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 1.774,86
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:236,7793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0451
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:237,3161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0292
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:23357,66
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 7,09
|Açılış
|: 357,66
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|29.352.559
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.657.177
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.821.738
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.496.376
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.752.777
|% 10,00
|
|INFO
|5,88
|18.887.418
|% -7,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|RALYH
|7,50
|1.200.278
|% -6,25
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,70
|436.599.246
|% 2,12
|
|SASA
|9,13
|380.931.643
|% 8,43
|
|PETKM
|3,45
|367.774.256
|% 1,17
|
|THYAO
|9,12
|323.959.390
|% 2,13
|
|PGSUS
|36,26
|261.367.499
|% 8,89
|
|IHLGM
|1,05
|128.614.208
|% 5,00
|
|PETKM
|3,45
|367.774.256
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,85
|176.282.730
|% 1,65
|
|GSRAY
|2,20
|195.657.177
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|38.144.505
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3005
|8,3421
|% 0,76
|
|Frank
|6,8972
|6,9388
|% 0,52
|
|Riyal
|1,7968
|1,8058
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|23,11
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,78
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,53
|14,58
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,23
|33,23
|-0,88
|