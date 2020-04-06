***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri423,36 % 0,00014553Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00003662Bağımsız Denetim Ücreti2.393,45 % 0,00082273Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.877,92 % 0,00889536Fon Yönetim Ücreti1.456.062,72 % 0,50051186Hisse Senedi Komisyonu3.631,31 % 0,00124824Tahvil Bono Komisyonu8.795,87 % 0,00302352Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu529,29 % 0,00018194Vergiler ve Diğer Harcamalar40.105,1 % 0,01378586Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.373,19 % 0,00390946TOPLAM GİDERLER1.549.298,75 % 0,53256112DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ290.914.731,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835052BIST