***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri423,36 % 0,00207256Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00052157Bağımsız Denetim Ücreti2.393,45 % 0,01171715Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.061,56 % 0,03456992Fon Yönetim Ücreti102.238,96 % 0,50051161Hisse Senedi Komisyonu4.253,83 % 0,02082466Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu688,8 % 0,00337203Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.621,84 % 0,00793973Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00131249Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.848,3 % 0,07758547TOPLAM GİDERLER134.904,74 % 0,66042719DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.426.890,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835053BIST