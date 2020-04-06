***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri847,03 % 0,00009996Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001257Bağımsız Denetim Ücreti2.393,54 % 0,00028246Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri115.714,16 % 0,01365551Fon Yönetim Ücreti6.863.195,87 % 0,80993086Hisse Senedi Komisyonu14.026,13 % 0,00165523Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu54.710,55 % 0,00645643Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.259,4 % 0,0009747Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu97.219,56 % 0,01147295Vergiler ve Diğer Harcamalar453.507,58 % 0,05351877Türev Araçlar Komisyonu152.502,71 % 0,01799696Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.618,16 % 0,00526542TOPLAM GİDERLER7.807.101,23 % 0,92132183DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ847.380.465,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835055BIST