***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 13:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
847,03 % 0,00009996
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00001257
Bağımsız Denetim Ücreti
2.393,54 % 0,00028246
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
115.714,16 % 0,01365551
Fon Yönetim Ücreti
6.863.195,87 % 0,80993086
Hisse Senedi Komisyonu
14.026,13 % 0,00165523
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
54.710,55 % 0,00645643
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.259,4 % 0,0009747
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
97.219,56 % 0,01147295
Vergiler ve Diğer Harcamalar
453.507,58 % 0,05351877
Türev Araçlar Komisyonu
152.502,71 % 0,01799696
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.618,16 % 0,00526542
TOPLAM GİDERLER
7.807.101,23 % 0,92132183
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
847.380.465,2 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835055
BIST
15:1491.370
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 1.817,10
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:146,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0473
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:147,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0322
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:14357,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 6,59
|Açılış
|: 357,54
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|27.547.151
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.645.598
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.752.777
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.469.180
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.807.669
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,90
|18.688.707
|% -7,67
|
|RALYH
|7,48
|1.179.566
|% -6,50
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,69
|432.183.336
|% 1,99
|
|SASA
|9,14
|379.302.421
|% 8,55
|
|PETKM
|3,45
|361.811.336
|% 1,17
|
|THYAO
|9,12
|319.146.001
|% 2,13
|
|PGSUS
|36,24
|257.550.343
|% 8,83
|
|IHLGM
|1,06
|128.239.235
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|361.811.336
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,85
|175.665.209
|% 1,65
|
|GSRAY
|2,20
|195.645.598
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|35.058.834
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2996
|8,3412
|% 0,75
|
|Frank
|6,8995
|6,9410
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7968
|1,8058
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|22,01
|
|Altın Gr.
|358
|358
|7,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,55
|14,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,13
|33,13
|-0,98
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:24SNKRN
Yüzde 6.63 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 738, 145 adet işlem
-
15:23INDES
Yüzde 5.10 oranında artışla 7.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 519, 023 adet işlem
-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1907, 31 artarak (% 1.79 ) 108, 374
-
15:22XU100
Endeks 91, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 04 üstünde . İşlem hacmi 5, 241.00 milyon TL de
-
15:22FENER
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 627, 817 adet işlem