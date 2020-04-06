***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri849,47 % 0,00086741Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00010879Bağımsız Denetim Ücreti2.356,26 % 0,00240602Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.047,35 % 0,01740738Fon Yönetim Ücreti842.376,39 % 0,86016681Hisse Senedi Komisyonu50.866,89 % 0,05194116Tahvil Bono Komisyonu9.558,45 % 0,00976032Gecelik Ters Repo Komisyonu2.835 % 0,00289487Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu597,55 % 0,00061017Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.805,61 % 0,00388598Türev Araçlar Komisyonu29.350,45 % 0,02997031Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.908,86 % 0,00807589TOPLAM GİDERLER967.658,82 % 0,98809513DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ97.931.747,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835057BIST