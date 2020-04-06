***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 13:58
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
849,47 % 0,00086741
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00010879
Bağımsız Denetim Ücreti
2.356,26 % 0,00240602
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.047,35 % 0,01740738
Fon Yönetim Ücreti
842.376,39 % 0,86016681
Hisse Senedi Komisyonu
50.866,89 % 0,05194116
Tahvil Bono Komisyonu
9.558,45 % 0,00976032
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.835 % 0,00289487
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
597,55 % 0,00061017
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.805,61 % 0,00388598
Türev Araçlar Komisyonu
29.350,45 % 0,02997031
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.908,86 % 0,00807589
TOPLAM GİDERLER
967.658,82 % 0,98809513
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
97.931.747,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835057
BIST
15:1391.393
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 1.840,58
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:136,7809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0467
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:137,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0333
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:13357,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 6,97
|Açılış
|: 357,54
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|26.239.432
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.642.707
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.445.387
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.750.867
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.807.669
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|18.371.769
|% -7,82
|
|RALYH
|7,45
|1.158.645
|% -6,87
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,70
|430.805.301
|% 2,12
|
|SASA
|9,13
|378.067.594
|% 8,43
|
|PETKM
|3,46
|360.845.163
|% 1,47
|
|THYAO
|9,11
|318.370.616
|% 2,02
|
|PGSUS
|36,30
|255.995.767
|% 9,01
|
|IHLGM
|1,06
|127.940.031
|% 6,00
|
|PETKM
|3,46
|360.845.163
|% 1,47
|
|YKBNK
|1,86
|174.867.286
|% 2,20
|
|GSRAY
|2,20
|195.642.707
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|35.031.136
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2963
|8,3379
|% 0,71
|
|Frank
|6,8978
|6,9393
|% 0,53
|
|Riyal
|1,7958
|1,8048
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|21,02
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,58
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,56
|14,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|0,07
|
|B. Petrol
|33,08
|33,08
|-1,03
|
Seans Raporu
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