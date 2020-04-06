***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 14:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
847,03 % 0,00352873
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00044385
Bağımsız Denetim Ücreti
2.393,54 % 0,00997149
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.589,3 % 0,08160907
Fon Yönetim Ücreti
120.141,94 % 0,5005116
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
195,57 % 0,00081475
Gecelik Ters Repo Komisyonu
761,76 % 0,00317349
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
661,81 % 0,0027571
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
7.748,86 % 0,03228177
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.548,47 % 0,01478293
Türev Araçlar Komisyonu
16.530,04 % 0,06886419
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.156,22 % 0,00898282
TOPLAM GİDERLER
174.681,08 % 0,72772179
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.003.827,19 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835060
BIST
15:1691.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 1.742,38
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:166,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0473
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:167,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0322
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:16357,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 6,73
|Açılış
|: 357,52
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|28.138.845
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.821.452
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.478.910
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.645.598
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.752.777
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|18.723.513
|% -7,82
|
|RALYH
|7,44
|1.182.642
|% -7,00
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,69
|433.668.273
|% 1,99
|
|SASA
|9,14
|379.683.122
|% 8,55
|
|PETKM
|3,45
|366.987.002
|% 1,17
|
|THYAO
|9,12
|320.025.134
|% 2,13
|
|PGSUS
|36,28
|258.216.259
|% 8,95
|
|IHLGM
|1,05
|128.305.129
|% 5,00
|
|PETKM
|3,45
|366.987.002
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,86
|176.021.704
|% 2,20
|
|GSRAY
|2,20
|195.645.598
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,54
|35.103.382
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3028
|8,3444
|% 0,79
|
|Frank
|6,8985
|6,9401
|% 0,54
|
|Riyal
|1,7972
|1,8062
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|22,73
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,63
|14,67
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,24
|33,24
|-0,87
|
Seans Raporu
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