***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri847,03 % 0,00352873Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00044385Bağımsız Denetim Ücreti2.393,54 % 0,00997149Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.589,3 % 0,08160907Fon Yönetim Ücreti120.141,94 % 0,5005116Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu195,57 % 0,00081475Gecelik Ters Repo Komisyonu761,76 % 0,00317349Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu661,81 % 0,0027571Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu7.748,86 % 0,03228177Vergiler ve Diğer Harcamalar3.548,47 % 0,01478293Türev Araçlar Komisyonu16.530,04 % 0,06886419Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.156,22 % 0,00898282TOPLAM GİDERLER174.681,08 % 0,72772179DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.003.827,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835060BIST