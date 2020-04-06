***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri852,22 % 0,00006532Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000817Bağımsız Denetim Ücreti2.356,26 % 0,00018059Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.339,88 % 0,00401142Fon Yönetim Ücreti9.760.298,47 % 0,74804638Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu36.787,8 % 0,00281948Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.380,01 % 0,00033569Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu14.680,7 % 0,00112515Vergiler ve Diğer Harcamalar39.614,19 % 0,0030361Türev Araçlar Komisyonu6.103,64 % 0,00046779Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler61.317,01 % 0,00469944TOPLAM GİDERLER9.978.836,72 % 0,76479554DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.304.771.831,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835071BIST