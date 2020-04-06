***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri847,03 % 0,00008188Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0000103Bağımsız Denetim Ücreti2.442,76 % 0,00023613Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.714,09 % 0,0045157Fon Yönetim Ücreti7.738.400,91 % 0,74804635Hisse Senedi Komisyonu2.355,39 % 0,00022769Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu44.301,6 % 0,00428249Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.535,56 % 0,00034177Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00002592Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.998,55 % 0,00473653TOPLAM GİDERLER7.887.970,53 % 0,76250476DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.034.481.479,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835072BIST