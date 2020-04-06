***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri847,03 % 0,0002074Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00002609Bağımsız Denetim Ücreti2.396,64 % 0,00058683Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.272,43 % 0,00692262Fon Yönetim Ücreti509.113,32 % 0,12465839Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5,1 % 0,00000125Gecelik Ters Repo Komisyonu3.182,38 % 0,00077922Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.038,4 % 0,00025426Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu467,95 % 0,00011458Vergiler ve Diğer Harcamalar240.576,63 % 0,05890613Türev Araçlar Komisyonu11.585,1 % 0,00283666Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.137,35 % 0,00493071TOPLAM GİDERLER817.728,87 % 0,20022411DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ408.406.791,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835074BIST